Israels Armee nach massiven Angriffen aus Gaza im "Kriegsmodus"

Die Hamas hatte nach den massiven Raketenangriffen den Beginn einer Militäroperation gegen Israel erklärt. "Wir sind im Krieg und wir werden gewinnen", erklärte daraufhin Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in einer Videobotschaft. "Unser Feind wird einen Preis bezahlen, wie er ihn noch niemals kennengelernt hat."

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Galant sagte: "Die Hamas hat heute Morgen einen schweren Fehler begangen und einen Krieg gegen den Staat Israel begonnen." Israelische Soldaten kämpften "an allen Stellen, an denen eingedrungen wurde". Er rief die Bürger dazu auf, den Anweisungen der Behörden Folge zu leisten und ordnete eine "umfassende Mobilisierung von Reservisten" an.