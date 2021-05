Jahrestag von George Floyds Tod: "Papa hat die Welt verändert"

Ein Jahr später ist US-Präsident Joe Biden mit den Angehörigen des Opfers zusammengekommen. Das Weiße Haus teilte mit, dass auch Vizepräsidentin Kamala Harris an dem Treffen in Washington teilnahm - als erste Schwarze in dem Amt. Dabei wurden Maßnahmen gegen Rassismus und Polizeigewalt diskutiert. Die Verurteilung des weißen Polizisten Derek Chauvin wegen Floyds Tod im vergangenen Monat sei laut Biden ein wichtiger Schritt in Richtung Gerechtigkeit gewesen. "Aber unser Fortschritt kann dort nicht aufhören."