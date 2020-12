Joe Bidens Sohn im Visier

Im Wahlkampf hatte sich das Team des scheidenden Präsidenten Donald Trump auf Hunter gestürzt, um ihn als korrupt darzustellen - und damit auch seinem Vater zu schaden. Trump behauptete etwa, dass Joe Biden seinen Einfluss als Vizepräsident Barack Obamas genutzt hatte, um Korruptionsermittlungen gegen Hunter in der Ukraine zu stoppen.



Belege dafür gibt es zwar nicht, doch Trumps Anwalt Rudy Giuliani war offenbar über eine Reparaturwerkstatt an eine Kopie von Hunter Bidens Laptop gekommen, den das FBI Ende 2019 beschlagnahmt hatte. Giuliani leitete das Material an die "New York Post" weiter.



Daraufhin berichtete das Boulevardblatt im Oktober, dass Joe Biden in seiner Zeit als Vizepräsident den Berater jenes ukrainischen Energiekonzerns getroffen hätte, in dessen Aufsichtsrat Hunter Biden bis 2019 saß. Bidens Wahlkampfteam stritt das ab, wenn auch mit einem schwachen Dementi: Im Kalender des Präsidentschaftskandidaten scheine kein solches Treffen auf.