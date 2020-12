Tom Vilsack soll erneut US-Landwirtschaftsminister werden

profil: Bisher sollte die Gentechnologie die Landwirtschaft unterstützen. Nun richtet sie sich direkt an die Konsumenten. Ist das die Zukunft?



Vilsack: Schon jetzt konzentriert sich die Gentechnologie auch auf die Konsumenten, etwa bei der Herstellung von mit Vitaminen angereicherten Reissorten. Konsumenten in den USA und in der EU wünschen sich günstige und sichere Lebensmittel. Als verantwortliche Politiker müssen wir alles daransetzen, dass sie diese bekommen und dass gleichzeitig die in der Landwirtschaft eingesetzten Pestizide reduziert werden. Die Wissenschaft kann uns dabei helfen.



profil: Brauchen wir wirklich Apfelspalten, die nicht braun werden?



Vilsack: Wir brauchen sie. Viele Leute verzichten auf einen an sich gesunden Apfel, nur weil er schlecht aussieht. Das verursacht Abfall. Der Abfall landet auf der Mülldeponie. Dort entsteht Methangas. Das Gas löst die Klimaprobleme aus, mit denen wir heute konfrontiert sind. Da gibt es eine direkte Verbindung.



profil: Franklin D. Roosevelt sagte: "Mensch und Natur müssen Hand in Hand zusammenarbeiten.“ Heutzutage scheint der Mensch der Natur ins Handwerk zu pfuschen.



Vilsack: Nein.



profil: Konsumenten in Deutschland und Österreich sehen genetisch veränderte Lebensmittel sehr kritisch, was auch einer der Gründe für die Ablehnung von TTIP ist.



Vilsack: Ich will nicht darüber sprechen, was Konsumenten in Europa denken. Ich sage bloß, dass die Wissenschaft ganz klar Gesundheitsrisiken in Zusammenhang mit gentechnologisch veränderten Organismen und Lebensmitteln ausschließt. Den Prozess, dass sich das Erbgut von Pflanzen ändert, gibt es ja seit Jahrtausenden. Es ist wichtig, dass wir die Wissenschaft respektieren und sie nützen, wenn wir auch in Zukunft hinreichend Lebensmittel produzieren wollen. Der Klimawandel könnte uns stärkere Stürme, längere Dürren und neue Schädlinge und Krankheiten bringen. Dank der Wissenschaft können wir diese Bedrohungen bekämpfen oder zumindest abmildern.



profil: Der deutsche Landwirtschaftsminister Christian Schmidt sagt, nicht nur wissenschaftliche Erkenntnisse würden zählen, sondern auch die gesellschaftliche Akzeptanz. Und die ist im Falle gentechnisch veränderter Lebensmittel in manchen Ländern nicht gegeben.



Vilsack: Wenn es um unser Essen geht, kann man bei Konsumenten leicht subjektive Reaktionen auslösen. Das macht es schwierig, einen fairen und effektiven Handel zu fördern. Jede Seite kann Handelshemmnisse für neue Produkte schaffen, weil man diese einfach nicht mag, oder auch weil man um die Wettbewerbsfähigkeit der eigenen Produzenten fürchtet. Wenn wir einen freien Austausch von Handelsgütern und Dienstleistungen über unsere Grenzen wollen, müssen wir ein System schaffen, das auf objektiven Fakten und Wissenschaftlichkeit basiert.



profil: Sie halten die Europäer also für irrational oder gar für arrogant.



Vilsack: Das liegt mir fern. Ich denke aber, dass es in manchen Ländern Sorgen um die eigenen Produzenten gibt. Es ist meine Aufgabe, Herstellern in den USA und in Europa von den Möglichkeiten zu überzeugen, die der internationale Handel bietet. Europäische Anbieter erzeugen viele hochwertige agrarische Produkte, die von Konsumenten in den USA stark nachgefragt werden. Dieser Markt wird weiter wachsen. Auf der anderen Seite müssen auch wir die gleichen Möglichkeiten haben, in Europa Handel zu treiben. Wenn wir das erreichen, werden beide Seiten, Europa und die USA, von TTIP profitieren.