Johannes Wesemann: Ein Österreicher gegen Bolsonaro

Als Johannes Wesemann seine erste Firma gründete war er gerade einmal 20. Nach dem BWL-Studium verbrachte er einige Jahre in Singapur und Hongkong, arbeitete für eine Reederei und auf einer Rennstrecke. Bekannt wurde Wesemann 2014, als er den Fahrdienstservice Uber in Österreich aufbaute.

Auf den Klimawandel ist er spät gekommen, mehr aus Zufall oder aus einer Eingebung heraus, in seiner großbürgerlich-aristokratischen Familie war Umweltschutz kein Thema. Wesemann ist, wenn man so will, ein Quereinsteiger in Klima-Fragen.

profil: Sie sind seit Jahren Unternehmer, jetzt haben Sie die NGO „AllRise“ gegründet und Anzeige gegen Jair Bolsonaro erstattet. Wie kamen Sie darauf? Sie wirken nicht gerade wie ein Klima-Aktivist.

Wesemann: Ich habe mich auch nie als solchen empfunden. Ich bin Unternehmer. Ich mache das, weil man solche Leute bekämpfen muss. Es muss weh tun. Und ich habe ein Recht dazu. Jeder kann Anzeige beim IStGH erstatten. Im Jahr 2019 haben wir alle gesehen, wie der Amazonas brennt. Ich habe mich so geärgert – vielleicht war es auch eine Midlife-Crisis – dass ich mir dachte: Ich gehe jetzt nicht Tennis spielen, sondern mache etwas. Mein Anwalt Wolfram Proksch und ich haben beschlossen, Bolsonaro zu klagen.