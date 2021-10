“Es geht um die Zukunft dieses Planeten”

profil: Das klingt, als hätten Sie Ihren Plan für die schottische Unabhängigkeit keineswegs aufs Eis gelegt?

Sturgeon: Mein Plan hat sich nicht geändert, seit ich ihn den Schotten bei den Wahlen im Mai vorgelegt habe. Ich möchte, dass Schottland die Möglichkeit hat, die Unabhängigkeit zu wählen und zwar bis zum Ende dieser Amtsperiode. Am liebsten in der ersten Hälfte, also vor Ende 2023. Wir haben wegen der Covidpandemie eine Pause gemacht. Wir spüren immer noch einen ziemlich hohen Druck auf unser öffentliches Gesundheitssystem. Doch jetzt kann die Arbeit an der Vorbereitung eines Referendums wieder beginnen.

profil: Boris Johnson aber sagt, dass die britische Regierung kein Unabhängigkeitsreferendum erlaubt. Was, wenn er dabei bleibt?

Sturgeon: Am Ende wird Boris Johnson diese Frage beantworten müssen: Wie kann er der Demokratie im Wege stehen? Ich kann als schottische Regierungschefin nur dann die Unabhängigkeit für dieses Land erreichen, wenn es ein demokratisches, verfassungsrechtliches Referendum gibt. Ich werde alles in meiner Macht Stehende versuchen, damit dieses im schottischen Parlament beschlossen wird. Boris Johnson wird eine Entscheidung treffen müssen. Akzeptiert er die demokratische Entscheidung und die Sicht des schottischen Parlaments oder wird er uns, ich weiß nicht, vielleicht vors Gericht bringen, um ein Referendum aufzuhalten? Demokratie muss etwas heißen. Oder eben nicht. Und ich glaube, trotz aller meiner Differenzen mit dieser britischen Regierung, dass wir immer noch in einer Demokratie leben.

profil: Als britischer Premierminister hat er das Recht, Ihnen das Referendum nicht zu genehmigen. Würden Sie es trotzdem durchziehen?

Sturgeon: Ich verstehe sehr gut, dass es für Außenstehende verwirrend ist, weil wir es mit jemandem zu tun haben, der sich weigert, Demokratie ernst zu nehmen. Ich bin die demokratisch gewählte Regierungschefin von Schottland und ich muss mich vor dem schottischen Parlament verantworten. Meine Taten werden von den demokratischen Institutionen Schottlands beurteilt. Boris Johnson kann das entweder akzeptieren. Oder er kann versuchen, diesen demokratischen Vorgang zu stoppen. Darauf muss er eine Antwort finden: Demokratie oder nicht – das ist hier die Frage.

profil: Angesichts der drängenden Frage des Klimawandels, wollen Sie sich da wirklich jahrelang mit der schottischen Unabhängigkeit befassen?

Sturgeon: Sie haben leicht reden – Sie sind Journalisten aus unabhängigen Staaten. Halten Sie Ihre Eigenstaatlichkeit für Zeitverschwendung? Wir haben wegen dem Brexit die Freizügigkeit in der Europäischen Union verloren. Wir sind nicht länger Mitglied in der EU. All das gegen unseren Willen. Das ist der Preis dafür, dass wir nicht unabhängig sind.