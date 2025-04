Ein Krieg um Taiwan hätte global massive Auswirkungen: auf den Handel, die Tech-Industrie sowie das Kräftemessen zwischen den Supermächten China und USA. Am Ende geht es aber auch um die Frage, welche Staatsform sich durchsetzt. Demokratie oder Autokratie? China ist ein kommunistischer Einparteienstaat, Taiwan belegt in weltweiten Demokratie-Rankings regelmäßig einen Spitzenplatz. Als einziges Land in Asien erlaubt es die Homo-Ehe. All das ist der Führung in Peking ein Dorn im Auge. Militärisch gesehen ist Taiwan keine Bedrohung. Peking verfügt mit zwei Millionen Soldatinnen und Soldaten über die größte Armee der Welt. Taiwan hat schätzungsweise 200.000 Soldaten. Peking gibt pro Jahr fast 300 Milliarden Dollar für seine Verteidigung aus – nach den USA der zweitgrößte Wehretat der Welt. Im Fall von Taiwan sind es unter 20 Milliarden Dollar. Trotzdem ist die kleine Insel eine Bedrohung für das Regime von Xi Jinping. Taiwan liegt nur 180 Kilometer vom Festland entfernt und zeigt jeden Tag aufs Neue, wie ein Leben mit Menschenrechten, Meinungsfreiheit und Mehrparteiensystem aussehen könnte. Auch in China.

Was war neu am jüngsten Manöver?

China schickt seit Jahren Kriegsschiffe in die Gewässer rund um Taiwan, dringt mit Kampfjets in den Luftraum ein oder setzt Drohnen an den Grenzen ein. Bereits

im Mai 2024, als William Lai ins Präsidentenamt gewählt wurde, ein liberaler Politiker, der auf die Eigenständigkeit der Insel pocht, umzingelte die chinesische Volksbefreiungsarmee Taiwan und ebenso im August 2020, als die US-Politikerin Nancy Pelosi die Insel besuchte.

Für Menschen in Taiwan sind solche Übungen Alltag, sagt Claus Soong. Der Politikwissenschafter stammt selbst aus Taipeh, der Hauptstadt Taiwans, und arbeitet heute für das „Mercator Institute for China Studies“ (Merics) in Berlin. „Chinas Militärübungen lösen in Taiwan keine Panik aus“, sagt er, „für viele Taiwanesen, auch für mich, sind sie wie ein Erdbeben, mit dem immer wieder zu rechnen ist.“

Und doch, bemerkt Soong, war etwas anders am jüngsten Manöver. „In den Jahren zuvor schoss Peking Raketen über Taiwan ab oder stationierte Kriegsschiffe rund um die Insel. Jetzt wurde ganz konkret ein Blockade-Szenario geprobt, das Taiwan isoliert und so eine Intervention von außen unmöglich macht.“ Die Übung, so Soong, war so nahe an der Realität wie nie zuvor. Damit sendet Peking auch ein klares Zeichen an die USA, sich aus dem Konflikt herauszuhalten.