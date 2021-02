Libyen: "Manche sind 24 Stunden, sieben Tage die Woche eingesperrt"

profil: Manchen Geflüchteten wird die Möglichkeit gegeben, in ihre Herkunftsländer zurückzukehren, wie läuft das ab? Jung: Wir unterscheiden zwei Flüchtlingsgruppen: "POCs" sind "Persons of Concern", die vor allem aus dem östlichen Afrika kommen. Ihr Flüchtlingsstatus wird aufgrund der Situation im Herkunftsland schneller anerkannt und sie wollen auch nicht nach Hause zurück. Diese werden in ein Auffanglager in den Niger geflogen, wo sie dann auf sichere Länder verteilt werden sollen. Momentan gibt es aber keine Flüge, weil das Lager voll ist. Dann gibt es die, die bei uns leider oft "Wirtschaftsmigranten" genannt werden. Sie kommen aus dem westlichen Afrika. Viele davon werden ebenfalls politisch verfolgt, zum Beispiel von der Terrororganisation Boko Haram. Für sie besteht die Möglichkeit, eine freiwillige Rückführung ins Heimatland in Anspruch zu nehmen. Ich frage mich aber, wie freiwillig eine solche Rückkehr ist, wenn man in so einem Internierungslager sitzt, was faktisch Gefängnis bedeutet.