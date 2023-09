1955 geboren in Bonn, befasst sich seit Jahrzehnten mit China. Sie studierte Sinologie, Politikwissenschaft und Japanologie in Bonn, Peking und Bochum. Von 1989 bis 2002 war sie Universitätsprofessorin für Moderne Sinologie in Heidelberg, von 2002 bis 2020 unterrichtete sie an der Uni Wien. Aktuell ist sie Programmdirektorin für China im Thinktank „Zentrum für strategische Analysen“.

Die Europäische Union, so die Analyse der Sinologin, ist im geopolitischen Machtspiel zwischen China, Russland und den USA der Player, der am Ende entscheidend sein könnte.

Experten und Politiker, darunter Xi Jinping, sehen den Aufstieg Chinas zur Weltmacht in drei Etappen. Unter Mao Zedong sei China „aufgestanden“ und habe sich von den Fesseln des Kolonialismus befreit. Unter der Führung Deng Xiaopings und mit Einbeziehung marktwirtschaftlicher Methoden sei es danach darum gegangen, ein reiches Land zu werden. Und nun, da dies erreicht ist, soll China unter Xi Jinping zu alter Größe zurückfinden. „Nun steht China als Weltmacht vor uns“, schreibt Weigelin-Schwiedrzik, „und Europa muss zwei Lernschritte auf einmal bewältigen: die Welt realistisch in den Blick zu nehmen und China dabei mitzudenken“, denn: "Man kann die Welt nicht ohne China denken!".

Während Scholz’ Besuch als Signal gesehen werden kann, dass Deutschland die wirtschaftliche Abschottung der USA von China nicht mitmachen möchte, ging Macron deutlich weiter, schreibt Weigelin-Schwiedrzik. Frankreichs Präsident unterzeichnete ein Abkommen, das es der chinesischen Marine erlaubt, jederzeit in die Häfen der französischen Pazifikinseln einzulaufen. Macron geht es also um deutlich mehr als um die wirtschaftlichen Interessen seines Landes: „Frankreich könnte in der Region eine dritte Position einnehmen: weder einseitig proamerikanisch, noch prochinesisch.“

Dort mehren sich die Stimmen, die vor einem Krieg gegen China warnen. Es sei nur eine Frage der Zeit, meinen führende US-Militärs. Außenminister Antony Blinken hält einen Angriff Chinas auf Taiwan gar schon 2027 für möglich. Weil die USA als Schutzmacht Taiwans dann auf die eine oder andere Weise eingreifen müssten, droht bei einem Konflikt um Taiwan nichts Geringeres als der Dritte Weltkrieg.

„Auch China bereitet sich auf einen Krieg vor“, sagt Weigelin-Schwiedrzik, dabei würden sowohl Peking als auch Washington ihre politischen Ziele lieber friedlich durchsetzen.

Wertvolle Tiefseehäfen

Das strategische Interesse Pekings an Taiwan macht die Expertin in erster Linie an den Tiefseehäfen an der Südküste des Landes fest. Die USA wollen einen Zugriff Chinas darauf jedenfalls verhindern: „Sie sind die dominierende Kraft im Pazifik. Sollte in einem Krieg um Taiwan China siegen, kann Amerika nicht mehr als einziger Hegemon die Welt beherrschen.“

Um die Wahrscheinlichkeit eines Weltkrieges einzudämmen, müsse alles getan werden, um einen – möglicherweise sogar ungewollten – Zusammenstoß der Gegner in der Region zu vermeiden. Als erster Schritt, so Weigelin-Schwiedrzik, müsse das Gebiet entmilitarisiert werden. Danach gehe es darum, am Verhandlungstisch akzeptable Lösungen für China, Taiwan und die USA zu finden. Taiwan könnte die Bewahrung des Status quo und möglicherweise der Beitritt zu den Vereinten Nationen angeboten werden; China könnte man mit der Garantie entgegenkommen, die für den Handel mit Europa und Afrika zentrale Straße von Malakka unter keinen Umständen zu schließen – und mit dem militärischen Rückzug der USA aus dem Gebiet.