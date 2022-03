„Mein altes, schönes Leben ist jetzt vorbei“

Die Invasion Russlands in die Ukraine trat eine historische Fluchtbewegung los. Innerhalb der ersten Woche der Kampfhandlungen verließen laut den Vereinten Nationen bereits eine Million Menschen die Region. Polen, Ungarn, Rumänien, Moldawien oder die Slowakei sind die Erstaufnahmeländer. In Richtung Slowakei werden es bis Redaktionsschluss am Freitag an die 100.000 Geflüchtete sein. Zum Vergleich: Im Rekordflüchtlingsjahr 2015 suchten in Österreich 90.000 Personen um Schutz an. Ukrainischen Staatsangehörigen hat das slowakische Innenministerium eine Aufenthaltsmöglichkeit bis Ende 2022 in Aussicht gestellt.

Die Stadt Humenné, 30 Kilometer von der Grenze entfernt, zählt für gewöhnlich nicht zu den vibrierendsten Orten in der Slowakei. In der Pension Aston herrscht nun aber Hochbetrieb. Wirt Radovan ist mit allerlei organisatorischen Details beschäftigt – immer wieder meldet sich etwa Botschaftspersonal, das um Zimmer für aus der Ukraine kommende Staatsbürger anfragt. Auch sechs Nigerianer, die in Kiew studierten, nahmen sich Zimmer und sind hier vorerst gestrandet. Mitarbeiter des tschechischen Roten Kreuzes sind ebenfalls einquartiert. „Wir machen ein ziemliches Geschäft, aber ehrlich gesagt könnte ich auf die eine oder andere Buchung verzichten, wenn ich mir die Schicksale so ansehe“, sagt er in gutem Deutsch. Auch eine ukrainische Familie aus Charkiw kommt für eine Nacht in der Pension unter. Die Mutter, ein zweijähriges Kind und sogar der Vater ist dabei – ein ärztliches Attest befreite ihn von der Wehrpflicht. Für die Familie geht es am nächsten Tag weiter Richtung Deutschland. In der Pension Aston zeigt sich, welche vielfältigen Folgen die Massenflucht nach sich zieht.

Auch die Stadtverwaltung von Humenné will aktiv helfen. Auf der Wiese hinter einem Gebäude des slowakischen Innenministeriums hat die Feuerwehr zwei Dutzend wärmeisolierte Zelte aufgebaut. Auf Wäscheleinen trocknen bunte Kleidungsstücke. Neben der Zeltstadt spielen Kinder aufgeweckt Fußball. Vor einem geöffneten Zelt unterhalten sich zwei Bewohnerinnen mit einer Gruppe von Leuten mit blauen Armbinden. Einer von ihnen stellt sich als Ethnologe Andrej Belák vor. Er erklärt, dass in der Zeltstadt hauptsächlich Bewohner einer Romasiedlung aus dem ukrainischen Grenzort Uschhorod einquartiert wurden. „Auch sie mussten fliehen und ihre Männer zurücklassen.“ Belák versucht mit seinem Team, die besonderen Bedürfnisse der Bewohner zu erfragen und sie zu unterstützen. Hilfe kommt auch von der EU.