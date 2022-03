profil: Die Situation ist hoch emotional …

Kovalev: Das ist auch verständlich, es gilt für mich genauso. Mir bricht wirklich das Herz, wenn ich mir vorstelle, dass mein Land diesen Krieg begonnen hat. Es ist das Schlimmste, das je hätte passieren können. Und unsere Gefühle sind nichts in Vergleich zu dem, was die Ukrainer gerade durchmachen. Der Konflikt in Donbass und Lugansk hätte unbedingt anders gelöst werden müssen. All die Emotionen sind also verständlich. Wer Politik macht, wird aber dafür bezahlt, zu denken. Was also ist das Ziel, diese letzten Verbindungen zu Russland zu kappen?

profil: Sie sind Astrophysiker. Das ist eine Sparte, in der internationale Kooperationen besonders ausgeprägt sind.

Kovalev: Ich habe am ersten Weltraum-Observatorium gearbeitet, das nach dem Kollaps der Sowjetunion gestartet wurde. Es war eine absolut internationale Kooperation, verbunden mit vielen Teleskopen auf der Erde. Wir hatten wunderbare Jahre der Zusammenarbeit. Das ist einer der Gründe, warum sich Wissenschafter so gut verstehen. Auch heute kann ich mit meinen internationalen Kollegen diskutieren, und sie unterstützen uns. Aber europäische Politiker wollen zeigen, wie massiv sie Russland bekämpfen. Und was tun sie? Sie bekämpfen die russische Wissenschaft. Das hilft ganz bestimmt!

profil: Sind Boykottmaßnahmen bereits zu spüren?

Kovalev: Es gibt internationale Journale, die damit beginnen, Artikel russischer Wissenschafter abzuweisen. Da kann man nur sagen: Großartig, damit habt ihr Putin aber ganz toll bekämpft! Es gibt auch Empfehlungen, keine Kontakte mit russischen Wissenschaftern mehr zu unterhalten. Das deutsche Röntgenteleskop eRosita an Bord des russischen Weltraum-Observatoriums SRG wurde abgeschaltet. Das ist alles verrückt.