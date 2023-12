Mensch des Jahres: Shaked Haran und ihre Familie

„Mein Großvater wurde in Stuttgart geboren. Seine Eltern waren Ärzte. Sie waren keine orthodoxen Juden, sondern glaubten an liberale, progressive Ideen. Mein Großvater war neun Jahre alt, als seine Eltern ihren Job in einem deutschen Krankenhaus verloren. Das war 1934. Antisemitische Aktionen hatte es schon immer gegeben, aber jetzt wirkten sie erstmals staatlich organisiert. Die Familie entschied, Deutschland den Rücken zu kehren, und ließ all ihre Habseligkeiten zurück. Sie kamen auf einem Boot nach Israel und hatten nichts bei sich. In den ersten Jahren waren sie sehr arm.“

In Beeri teilen alle ihr Einkommen miteinander. Shakeds Mutter Shoshan, eine promovierte Agronomin, arbeitete viele Jahre für einen milliardenschweren Saatgutkonzern. Obwohl ihr Gehalt höher war als das durchschnittliche Einkommen im Kibbuz, floss es direkt in die Gemeinschaftskasse von Beeri. Haran gründete später ihre eigene Nichtregierungsorganisation namens „Fair Planet“. Die NGO setzt sich für Kleinbauern in Äthiopien und Ruanda ein.

Denn Beeri ist nicht einfach nur ein Dorf. Es ist eine sozialistische Gemeinschaft, in der alle alles miteinander teilen. In Zeiten des Kapitalismus könnte man sagen: Beeri ist eine Utopie. Es gibt eine gemeinsame Wäscherei, einen Speisesaal, und erst nach einer gewissen Anzahl von Jahren hat man Anspruch auf ein neues Haus. „Für mich und meinen Partner waren das zu viele Verpflichtungen“, sagt Shaked Haran, „Wir wollten unabhängig sein und unsere eigene Work-Life-Balance.“

Shaked Haran ist in Beeri geboren und aufgewachsen, entscheidet sich mit Anfang 30 aber, von dort wegzuziehen. Die 34-Jährige arbeitet als Anwältin, ihr Partner studiert Medizin. Das junge Paar gehört einer Generation von Israelis an, die sich bewusst gegen ein Leben im Kibbuz entschied.

„Die Kunden der großen Saatgutfirmen stammen vor allem aus den reichen und westlichen Ländern dieser Welt und nicht aus den ärmsten. Meine Mutter fand das absurd. Insbesondere Länder, die an Hunger leiden, brauchen Zugang zu dieser Saatguttechnologie. Also gründete sie Fair Planet, um dieses Wissen in diese Länder zu bringen.“

Die Schwestern trennen sich. Adi Shoham fährt nach Beeri, Shaked in die 40 Kilometer entfernte Stadt Beer Sheva, wo sie wohnt. Hier will sie ein ruhiges Wochenende verbringen.

Shaked Haran verbringt die Feiertage mit ihrer Schwester Adi. Die beiden Schwestern gehen mit ihren Ehemännern und den kleinen Kindern zum Zelten in die Natur. Noch ist unklar, ob sie im Anschluss alle zur Mutter in den Kibbuz Beeri fahren sollen. „Adi und Tal waren müde vom vielen Reisen. Aber der Achtjährige wollten unbedingt zu Oma und Opa, um die Laubhütte im Garten zu sehen. Also fuhren sie hin“, erinnert sich Shaked. Sie selbst sagt hingegen ihre Teilnahme am gemeinsamen Essen ab.

Anfang Oktober wird ein wichtiger jüdischer Feiertag begangen: Sukkot, auf Deutsch auch Laubhüttenfest genannt. In Erinnerung an den Auszug der Israeliten aus Ägypten errichten Familien in ihrem Garten eine Sukka – ein mit Ästen, Palmzweigen und bunten Tüchern dekoriertes Zelt.

Shoshan Haran und ihr Mann Avshalom haben ihr gesamtes Leben in Beeri verbracht. In ihrem Haus finden immer wieder Familienfeste statt. Für viele fühlt sich der Ort wie ein zweites Zuhause an, erzählt Shira Havron, eine Nichte von Haran: „Ihr Haus war sehr gemütlich und voller Bücher. Auf dem Herd war immer irgendetwas am Köcheln. Es gab einen großen Esstisch. Sie liebten es, Leute einzuladen.“

Am Samstagmorgen wird Shaked Haran von Sirenen aus dem Schlaf gerissen. Raketenalarm. Das ist in diesem Teil Israels, nahe dem Gazastreifen, nichts Außergewöhnliches. Die Hamas feuert immer wieder auf israelisches Staatsgebiet. Aber diesmal nimmt der Alarm kein Ende. Haran versteckt sich im Schutzraum. Ihr Smartphone lässt sie unbedacht draußen liegen. Den ganzen Tag über ist sie von allen Nachrichten abgeschnitten. Erst am Abend öffnet sie den Account der WhatsApp-Gruppe des Kibbuz von Beeri.

Amnon Tamir, ein Verwandter der Familie aus Paris, schreibt Shoshan Haran am Morgen des 7. Oktober auf WhatsApp. Er hat von dem schweren Raketenbeschuss gehört und will sichergehen, dass es ihr gute gehe.

Im Morgengrauen, um 05:55 Uhr, waren bewaffnete Hamas-Terroristen in den Kibbuz eingedrungen. Sie trugen Uniformen, Waffen und grüne Stirnbänder. 17 Stunden waren sie von Haus zu Haus gezogen und hatten die Bewohner massakriert. Sie warfen brennende Reifen in Häuser, um die Menschen im Inneren auszuräuchern. Sie töteten Eltern vor ihren Kindern, Schwangere, Babys. Sie riefen „Allahu akbar“ (Gott ist groß), filmten ihre abscheulichen Taten und schickten die Videos per Handy an Familienmitglieder, um diese zusätzlich zu quälen. Am Ende ist jeder Zehnte im Kibbuz von Beeri tot.

Es gibt nur einen aus der Gruppe, der am 7. Oktober noch gesehen wurde: Tal Shoham, 38, der Ehemann von Shaked Harans Schwester. Laut einem Augenzeugen soll Tal von Terroristen mit gefesselten Händen auf einen Jeep gezerrt worden sein. Sein Vater Gilad Korngold ist sich außerdem ganz sicher, dass er die Hose seines Sohnes auf einem Video der Hamas erkannt hat. Die Familie klammert sich an jeden Hinweis, die sie finden kann.

Am Sonntag, dem 8. Oktober, ruft ein Freund der Familie Shaked Harans Vater über 100 Mal an. Schließlich hebt jemand ab und sagt: „Gilad Shalit.“ Das ist der Name eines israelischen Soldaten, der 2006 von der Hamas entführt und jahrelang im Gazastreifen gefangen gehalten wurde. Er kam erst 2011 im Tausch gegen 1000 palästinensische Gefangene frei. Der Familie wird klar: Ihre Angehörigen müssen im wenige Kilometer entfernten Gaza sein. Mit Sicherheit weiß das aber niemand.

Gilad Korngold nimmt Kontakt mit der österreichischen Botschaft in Tel Aviv auf. Eines Abends um 23:00 erreicht er am Telefon eine Mitarbeiterin, die gerade Dienst hat. Die beiden sprechen fortan regelmäßig miteinander.

Tal Shoham ist der Einzige in der Familie, der die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt. Seine Großmutter kam in Wien zur Welt und wurde Ende der 1930er-Jahre von den Nazis vertrieben. Sein Vater

„Es gibt keinen Menschen auf der Welt, dem ich mehr vertraue als ihm“, sagt Beker über Tal. Er bezeichnet ihn als seinen Seelenverwandten. Beide seien sehr spirituell und glaubten an das Beste im Menschen. Häufig sprachen sie darüber, ob es ein Leben nach dem Tod gebe. Beker sagt, wenn er eine Ameise in seinem Haus findet, dann zerquetscht er sie nicht, sondern trägt sie nach draußen. Er versteht nicht, wie jemand zu dem fähig ist, was die Hamas am 7. Oktober getan hat. „Wie kann jemand eine Dreijährige kidnappen?“, fragt er.

Das Haus von Tal Shoham liegt in einem kleinen Dorf in Misgav, einer Region im Norden Israels, nahe der Grenze zum Libanon. profil erreicht dort Ziv Beker, den besten Freund und Nachbarn von Tal Shoham. Die Häuser von Tal und Ziv liegen nur 200 Meter voneinander entfernt. Ihre Kinder gingen in denselben Kindergarten, und Beker trainierte Fußball mit dem achtjährigen Sohn seines Freundes.

Nur einer in Tals Familie bekommt von der Tragödie nichts mit: sein an Demenz leidender Großvater, der über 90 Jahre alt ist. Ziv Beker besucht ihn, ohne über das Verschwinden von Tal und dem Rest der Familie zu sprechen. „In Zeiten wie diesen“, sagt er, „kann Demenz ein Vorteil sein.“

Seit dem Krieg hat sich der sonst so friedliche Beker dem Sicherheitsdienst seines Dorfes angeschlossen. Während er schläft, liegen immer drei Dinge griffbereit: eine Waffe, ein Messer und ein Walkie-talkie. Eines ist Beker sehr wichtig: Tal Shohams Haus soll nicht verkommen. Die Nachbarn putzen es regelmäßig, haben die Wände gestrichen und es mit Gebeten gesegnet. „Wenn sie zurückkommen, sollen sie alles so vorfinden, wie sie es verlassen haben“, sagt Ziv Beker.

Am 15. Oktober wird die Familie von den israelischen Behörden informiert, dass sieben der zehn Verwandten nach Gaza verschleppt wurden. Alle anderen gelten als vermisst. Vorerst. Am 17. Oktober erfährt Shaked Haran, dass die Leiche ihres Vaters Avshalom identifiziert wurde. Am darauffolgenden Tag um 16.30 Uhr wird der 66-Jährige in Omer beerdigt, einem Ort in der Negev-Wüste.

Eine Woche lang werden Shaked und ihre Familie im Dunkeln gelassen. Zehn ihrer Liebsten sind fort. Sind sie noch am Leben? In Beeri und den restlichen Kibbuzim, die am 7. Oktober überfallen wurden, werden laufend Leichen identifiziert. Zum Teil sind sie derart entstellt und verbrannt, dass es Tage oder Wochen dauert.

In all dem unvorstellbaren Unglück weiß Shaked Haran eine Frau an ihrer Seite: Rachel Gur. Sie leitet die Anwaltskanzlei, in der Haran arbeitet, und ist ihre Vorgesetzte. Seit dem 7. Oktober jedoch ist Gur so etwas wie Harans Sprecherin. Sie nimmt Medienanfragen entgegen und koordiniert Termine. „Im alten Leben war ich ihre Chefin“, sagt sie, „und dann wurde sie meine.“

„Der Höhepunkt waren zwölf Interviews an einem Tag. Shaked hasst es, vor der Kamera zu stehen oder Fotos zu machen. Aber es war notwendig. Wir haben nur Interviews über Zoom gemacht und niemanden ins Haus gelassen, um ihre Familie zu schützen. Zwischen den Interviews hat sie geweint und ihre Kinder festgehalten. Dann setzte sie sich wieder vor die Webcam. So ging das eine Weile. Interviews, in den Pausen weinen und die Kinder umarmen.“

Anfang November kehren Shaked und ihr Bruder Yuval zum ersten Mal in den völlig zerstörten Kibbuz zurück. Shaked trägt eine kugelsichere Weste und Birkenstock-Sandalen. Journalisten interviewen sie in der Ruine, die einmal ihr Haus gewesen ist, und zeichnen dieses Zitat auf.

All unsere Kindheitserinnerungen liegen in diesem Haus. Es ist wenig übrig geblieben, das man erkennen kann. Im Geschirrspüler haben wir noch ein paar Gläser gefunden. Die Ecke, wo unser Vater mit den Enkeln gespielt hat, ist völlig zerstört. Alle Spuren sind verwischt.

Was in Beeri alles abgebrannt ist, wird einem erst bewusst, wenn man im Verwandtenkreis herumfragt. Shaked Harans Großvater Abraham und seine Frau wurden beide fast 100 Jahre alt. Am 7. Oktober ging auch ihr Nachlass in Flammen auf: Fotos, Familiendokumente, Reisetagebücher. Und das blau-weiße Zwiebelmustergeschirr, das Harans Vorfahren aus Deutschland mitbrachten, ging verloren. So erzählt es eine Freundin aus den USA und schickt ein Foto. Es zeigt eine festlich gedeckte Tafel in Harans Haus im Kibbuz. Mit den Tellern der Großmutter auf dem Tischtuch.

Und dann ist da noch die Geschichte mit der Statue, die in eine Stadt führt, die Shoshan Haran oft besucht hat: Paris. Dort lebt ihre Cousine Ariane Tamir und deren Mann Amnon.

Ariane ist die Enkelin einer berühmten jüdischen Bildhauerin namens Chana Orloff, die 1888 in der heutigen Ukraine geboren und 1968 in Israel gestorben ist. Orloff schuf Hunderte Skulpturen. Auch in Shoshans Haus fand sich ein Stück aus ihrem Nachlass, eine schimmernde Bronzestatue, die zwei ineinander verschlungene Vögel zeigt. Der Titel: „Die Unzertrennlichen“. Man muss weit in der Geschichte zurückblicken, um zu verstehen, warum der Verlust dieser Skulptur für diese Familie so schmerzhaft ist.

Als die Wehrmacht 1940 in Paris einmarschierte, floh die Künstlerin Chana Orloff in die Schweiz. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges kehrte sie zurück und fand ihre Wohnung verwüstet vor. Viele Skulpturen waren aus ihrem Atelier gestohlen worden.

Ariane, Shoshans Cousine in Paris, kümmert sich darum, die gestohlenen Kunstwerke ausfindig zu machen. In einem Fall dauerte das 15 Jahre, inklusive Einbindung der US-Bundespolizeibehörde FBI. Am

7. Oktober ging in Beeri wieder eine Skulptur von Chana Orloff in Flammen auf – diesmal nicht wegen der Nazis, sondern wegen der Hamas.