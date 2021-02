Menschen des Jahres: Was wurde aus ... Barack Obama?

Barack Obamas Zeit als Präsident war nach zwei Legislaturperioden 2017 schließlich zu Ende. Mit einem Friedensnobelpreis im Regal und der Aussicht auf eine Pension von rund 200.000 Dollar im Jahr verabschiedete sich Obama kurz nach Ende seiner Amtszeit in den Urlaub (Bild): "Wir werden endlich etwas Schlaf nachholen und uns Zeit für unsere Familie nehmen, und einfach eine Zeit lang still sein." Kurz zuvor zogen die Obamas vom Weißen Haus in eine Backsteinvilla in Washington, wo sie leben werden, bis die jüngere Tochter Sasha (16) die Schule abschließt. Tochter Malia (19) studiert inzwischen in Harvard und wurde unlängst in inniger Umarmung mit einem Studienkollegen gesichtet.