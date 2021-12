Menschen des Jahres: Was wurde aus ... Edward Snowden?

Im April diesen Jahres erhielt Snowden den Ossietzky Preis für herausragende Leistungen für die Meinungsfreiheit. Mit der Verleihung wolle man die einzigartige Rolle würdigen, die Snowden als Whistleblower übernommen habe. Snowden konnte nicht an der offiziellen Preisverleihung in Oslo teilnehmen, weil ihm die norwegische Regierung nicht zusichern wollte, ihn bei einer Reise nach Norwegen nicht an die USA auszuliefern. Der Versuch, diese Zusicherung gerichtlich zu erstreiten, scheiterte in allen drei Instanzen. Der Preis wurde ihm daher in einem Hotel in Moskau überreicht.