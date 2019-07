profil-Morgenpost: Carola Rackete – Heldin und Feindbild

Die Lage am Morgen.

An Carola Rackete scheiden sich die Geister. Seit die 31 Jahre alte Kapitänin die Anordnungen der Behörden ignorierte und das Rettungsschiff „Sea-Watch 3“ in den Hafen von Lampedusa steuerte, ist die junge Frau Heldin – und Feindbild. profil fragt in seiner Cover-Geschichte, was Heldentum ausmacht und bittet die Leserinnen und Leser, sich anhand von 49 teils ziemlich kniffligen Fragen zu überlegen, wie weit sie für ihre Überzeugung selbst gehen würden – und welche Konsequenzen sie am Ende davon abhalten könnten.

Unterdessen wartete schon wieder ein Flüchtlingsschiff darauf, anlegen zu dürfen: Der „Alan Kurdi“ wurde zunächst das Einlaufen in einen Hafen von Malta verwehrt. Man fühlt sich an das Jahr 2015 zurückerinnert, doch das ist ein denkbar irriger Eindruck. Das UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge (Unhcr) dokumentiert auf seiner Webseite die Zahlen der in der EU ankommenden Migranten akribisch: 36.178 waren es in diesem Jahr bisher. Zum Vergleich: 2015 waren es 1.032.408.

Falls Sie sich fragen, wann die EU wieder über eine handlungsfähige Spitze verfügen wird: Diese Woche ist es noch nicht so weit, die Abstimmung über die designierte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird voraussichtlich am Dienstag der kommenden Woche stattfinden. profil-Chefredakteur Christian Rainer beurteilt von der Leyens Bestellung in seinem Leitartikel als „guten Kompromiss zwischen unendlich vielen Interessen“.

Schönen Wochenbeginn!