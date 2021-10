Niall Ferguson: „Ein Kalter Krieg ist wünschenswert“

profil: Und damit soll Trump nichts zu tun haben?

Ferguson: Die Vereinigten Staaten sind ein föderaler Staatenbund. Die Befugnisse, nichtpharmazeutische Maßnahmen wie Abstandsregeln oder Quarantänebestimmungen zu ergreifen, lag 2020 wie schon 1918 (während des Ausbruchs der Spanischen Grippe, Anm.) bei den Bundesstaaten und nicht bei der Zentralregierung. Trump hat den nicht wiedergutzumachenden Fehler begangen, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, ohne die geringste Ahnung von der Materie zu haben. Mehr Macht als seine Amtsvorgänger hatte er aber nicht. Sieht man sich die Gründe für die Mortalität an, erkennt man, dass sehr wenige von ihnen auf den Entscheidungen des Präsidenten beruhten. Das Chaos ist in erster Linie der Gesundheitsbehörde und hier insbesondere der Seuchenschutzbehörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zuzuschreiben. Sie haben die Durchführung von Tests zentralisiert und damit im Grunde behindert.

profil: Sie können doch nicht abstreiten, dass Trumps Politik desaströs war. Auch in den USA hat er damit viele Menschen gegen sich aufgebracht.

Ferguson: Journalisten tendieren dazu, die Bedeutung von Präsidenten überzubetonen. Es geht an der Realität vorbei, die Fehler der letzten 18 Monate nur den Präsidenten oder Premierministern in die Schuhe zu schieben. Dominic Cummings, der ehemalige Berater des britischen Premiers, steht Boris Johnson mittlerweile kritisch gegenüber. Er sagt aber nicht, dass der Premier versagt hat oder für sein Amt ungeeignet war, sondern spricht von einem Versagen des gesamten Apparats. Gewählte Politiker, Gesundheitsexperten, Beamte – alle machten sie es falsch. Als sie begriffen, was vor sich ging, verfielen sie in Panik und verhängten den Lockdown.

profil: Ihrer Auffassung nach spielt es also überhaupt keine Rolle, wer gerade regiert?

Ferguson: Desaster sind nicht das Produkt der politischen Spitze, sondern entstehen durch Strukturen. Stellen Sie sich vor, Johnsons Vorgängerin Theresa May wäre in der Pandemie noch Premierministerin Großbritanniens gewesen und Joe Biden wäre in den USA früher ins Amt gekommen. Glauben Sie wirklich, die Mortalität wäre dann viel geringer gewesen? Ich denke nicht. Es lag nicht an ihnen. Bei den großen Desastern in der Geschichte der Menschheit liegen sie meist im Unterbau. Es ist sehr verlockend für einen Journalisten, zu sagen: Der Präsident ist ein Trottel, er ist schuld. Aber wenn man den einen Präsidenten durch einen anderen ersetzt, und das Problem bleibt bestehen, muss man beginnen, die Sache neu durchzudenken. Wir haben es hier mit Fehlern des öffentlichen Gesundheitswesens zu tun.