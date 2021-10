Afghanistans Cash-Problem

Chaos, Bürgerkrieg, Extremisten auf dem Vormarsch: Solche Zustände sind per se schon nicht gut für die Wirtschaft eines Landes. Im Fall Afghanistans, wo die Taliban im August die Macht an sich gerissen haben, kommt noch ein spezifischeres Problem hinzu: die extreme Knappheit an Geld. Sie könnte das Chaos weiter vergrößern und gar eine Hungersnot auslösen.

Woran liegt es? Afghanistan hat zwar eine Landeswährung, den Afghani, doch der ist der Bevölkerung egal. Stattdessen ist die Volkswirtschaft weitgehend dollarisiert; praktisch alle Geschäfte werden in der US-Währung abgewickelt.

Dass das Wirtschaftsleben läuft, dafür sorgten stets Schiffsladungen voller Dollarnoten. Von Häfen im benachbarten Pakistan und Indien wurden sie nach Afghanistan transportiert. Konkret kamen alle drei Monate 249 Millionen Dollar in Afghanistan an, berichtete im Oktober die US-Nachrichtenagentur „Reuters“. Verpackt in Pakete aus Hundert-Dollar-Noten. Und anschließend – mehr oder weniger – sorgsam verwahrt in Tresoren im Präsidentenpalast und der Zentralbank in der Hauptstadt Kabul.