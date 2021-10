Klimakatastrophe: So wird unsere Welt im Jahr 2500 aussehen

Ist die Wende noch zu schaffen?

Klimaforscher Chris Smith ist davon überzeugt: „Noch haben wir unsere Zukunft in der Hand.“ Doch das Zeitfenster ist gefährlich klein. In den nächsten zehn Jahren müssen die Emissionen um die Hälfte sinken, bis 2050 muss die Welt klimaneutral sein – das wird ein gigantischer Kraftakt. Vor wenigen Jahren war Smith, der an den Prognosen für 2500 beteiligt war und derzeit am Internationalen Institut für Angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg forscht, pessimistisch. Doch der Wind habe sich dank der Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future gedreht, sagt er: „Das Klima steht nun endlich auf den Prioritätenlisten der Politik, auch wenn noch immer zu wenig geschieht.“ Mit Präsident Joe Biden sind die USA wieder an Bord, China und Russland wollen immerhin bis 2060 klimaneutral werden. Smith: „Es muss deutlich schneller gehen, aber die Richtung stimmt.“ Aktuelle Debatten über das Klima finden Sie in unserem Tauwetter-Podcast auf profil.at/tauwetter.