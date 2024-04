Russische Propaganda zur EU-Wahl: Die Schlacht vom 9. Juni

Der Mann liegt auf dem Rücken im Dreck, den Blick flehentlich nach oben gerichtet, die Hände gefaltet. Das Bild, das vergangene Woche auf der Kurznachrichtplattform X verbreitet wurde, zeigt offenbar einen russischen Soldaten, der um sein Leben fleht. Chris Tomlinson findet es „traurig“, dass so viele Menschen auf X „Töten als Kriegserfolg“ sehen. Der konservative britisch-kanadische Journalist transportiert damit eine Erzählung, die Russlands Präsident Wladimir Putin gern weltweit verbreiten möchte: dass Russland Frieden wolle, während die Ukraine in dem Krieg der wahre Aggressor wäre – und ein Land, dessen Soldaten selbst einem flehenden Burschen kein Erbarmen schenken.

Kremlfreundliche Blogger besetzen häufig auch aufgeheizte politische Debatten – und sprechen problematische Themen mit Konfliktpotenzial an. Die Proteste der europäischen Bauern sind ein Beispiel dafür, wie Putin innereuropäische Debatten für seine Zwecke ausnutzt: Seit dem Beginn des Angriffskrieges im Februar 2022 war die Ukraine immer wieder Opfer von Angriffen auf Lebensmittellager oder Blockaden von Häfen am Schwarzen Meer. Es ist ein Versuch Putins, den Transport von Getreide zu verhindern. Der Hintergrund: Kurz nach dem Angriffskrieg befreite die EU die Ukraine von Einfuhrzöllen, um ihre Wirtschaft zu stärken.

„Russland nimmt jede Gelegenheit wahr, um in den Informationsraum Europas vorzudringen“, sagt Anton Shekhovtsov. Der Politikwissenschafter an der Central European University in Wien beobachtet, wie der Kreml mit europäischen Influencern kooperiert. Im deutschsprachigen Raum verbreitet wohl niemand so erfolgreich die prorussische Propaganda wie Alina Lipp. Die 30-Jährige aus Hamburg stellt sich als Friedensjournalistin dar; für ein Publikum von aktuell 186.210 Abonnenten übersetzt sie russische Beiträge und Kriegsupdates ins Deutsche – ohne erkennbare Distanz zu Putins Machtapparat. Ob Alina Lipp dafür Geld aus Moskau erhält, ist unklar.

Chris Tomlinsons Reichweite beschränkt sich nicht auf X . Er arbeitete – zumindest in der Vergangenheit – für „Voice of Europe“, eine Online-Nachrichtenplattform, die von Tschechien aus operierte und im März als russische Propagandamaschine entlarvt und daraufhin gesperrt wurde. Enthüllungen des tschechischen Geheimdienstes zeigen, dass Europa längst zu einem fruchtbaren Boden für Desinformation geworden ist. Wie profil berichtete , ist die Website seit 10. April wieder zugänglich – und wird mittlerweile von Kasachstan aus betrieben.

Doch Russlands Blockaden führten dazu, dass zeitweise kein Weizen aus dem Land gebracht werden konnte. Das trieb die Preise in die Höhe. Sie fielen wieder, seitdem Russland den globalen Getreidemarkt flutete. Die Zollbefreiungen der Ukraine waren deshalb vielen Bauern, vor allem im Osten Europas, ein Dorn im Auge – sie fürchteten ein Preis-Dumping. Die EU einigte sich, zollfreie Importe von Agrargütern auf eine bestimmte Menge zu reduzieren.

„Spamouflage“ Lutz Güllner erklärt, warum das gefährlich ist. „Dem Kreml geht es nicht nur um die eigene Sichtweise, sondern er nutzt existierende Diskussionen und Konflikte opportunistisch aus und heizt sie an, oftmals auch mit widersprüchlichen Narrativen. Das hat nichts mit legitimen innen- oder europapolitischen Debatten zu tun. Hier versucht ein Akteur, von außen Einfluss zu nehmen und zu manipulieren. Das ist problematisch.“ Güllner leitet die Abteilung für Strategische Kommunikation im Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) mit Sitz in Brüssel. Der EAD pflegt die diplomatischen Beziehungen der EU zur übrigen Welt und setzt die Außen- und Sicherheitspolitik der EU um.

Die Grenze zwischen Manipulation und legitimem Diskurs in der Bevölkerung scheint immer mehr zu verschwimmen. „Erfolgreiche Desinformationskampagnen arbeiten immer mit einem wahren Kern“, sagt Güllner. Es ist schwer auseinanderzuhalten, wo die politische Unzufriedenheit aufhört und wo die hybride Kriegsführung des Kremls beginnt. Moskau nutzt jede legitime Sorge als Waffe, indem es diese – geschickt getarnt – in Kommentarspalten auf Facebook oder X verstärkt. Diese Taktik nennt sich „Spamouflage“. Das, ergänzt Anton Shekhovtsov, spiele „in die Hände rechter EU-Skeptiker und antiglobaler Strömungen“.

Laut aktuellen Prognosen könnte nach den EU-Wahlen eine neue Zeit der Rechtspopulisten anbrechen. Sie verfolgen eine scharfe Asylpolitik, verteidigen traditionelle Rollenbilder und inszenieren sich als Kämpfer für den Volkswillen und gegen die politischen Eliten. In einem Bericht des EAD wird klar, dass EU-externe Accounts auch oft queere Communities in Online-Räumen attackieren. Durch solche gezielten Attacken auf marginalisierte Gruppen versucht Russland, am Fundament der Menschenrechte zu rütteln. „Desinformation, die sich identitätsbasierter Stereotypen bedient, ist eine Bedrohung für die Demokratie. Sie zielt auf schwache Gemeinschaften ab und untergräbt diese“, sagt Stella Ronner-Grubačić, EU-Botschafterin für Gleichstellung und Vielfalt. Es sei kein Zufall, dass die Gleichstellung der Geschlechter, von Frauen und LGBTIQ+-Personen Ziel ausländischer Informationsmanipulation und Einmischung sind.

Durch die Überflutung der sozialen Plattformen – unter anderem durch organisierte Trollfabriken – scheint es, als würden immer mehr Europäer Putins Gedankenwelt zustimmen. Ist Russland dabei, den Informationskrieg zu gewinnen? Geht sein Plan, Europa zu spalten, auf? Kann er Europa schwächen? Doppelgänger und die Verunsicherung der Wähler Lutz Güllner muss wachsam sein. Die Kämpfe in der Ukraine fühlen sich vielleicht weit entfernt an, aber Russland attackiert längst nicht die Ukraine allein, sondern führt einen hybriden Krieg gegen die Idee der freien Demokratie. Die EU-Wahlen vom 6. bis 9. Juni 2024 zu schützen, hat für den obersten Kämpfer gegen Desinformation in Brüssel höchste Priorität.

Die Taktiken Russlands haben sich seit dem Beginn des Angriffskrieges verändert. In der Vergangenheit wurden Artikel von Websites wie des deutschen Nachrichtenmagazins „Spiegel“ massenhaft auf nachgebauten Websites kopiert. Geänderte Titel und Einleitungen sollten den Artikeln neue Spins verpassen und so die Leser verwirren. Dabei schlichen sich oft offensichtliche Rechtschreib- und Übersetzungsfehler ein. Doch die Hintermänner sind längst keine Amateure mehr. Heute sind die Texte nahezu perfekt. „Es gibt keine Patentlösung gegen Desinformation“, sagt Güllner. Schlussendlich gehe es „um die Ertüchtigung der Bürger und Bürgerinnen, selbst ein Urteil zu fällen“. Im vergangenen Jahr lasen 20 Millionen Menschen die Aufdeckungen von EUvsDisinfo. Das EU-Projekt analysiert Desinformation im Netz. Durch eine digitale Plattform des diplomatischen Diensts der EU können sich alle Mitgliedstaaten vernetzen, über Desinformationskampagnen austauschen und Reaktionen koordinieren. Das Schnellwarnsystem „Rapid Alert System“ (RAS) ist Teil des Gesamtkonzepts der EU zur Bekämpfung von Desinformation. Ein weiterer Teil ist die Kennzeichnung politischer Werbung in den sozialen Medien. Meta, Microsoft und Google haben den entsprechenden Verhaltenskodex 2022 unterzeichnet. Bis vor einigen Jahren waren soziale Medien in der EU weitgehend ungeregelt. Inzwischen gibt der „Digital Services Act“ (DSA) den Plattformen neue Spielregeln vor. Doch Desinformation ist per se nicht illegal, sie rundheraus zu verbieten, würde zu einer Einschränkung der freien Meinungsäußerung führen, befürchten Experten. Der DSA empfiehlt den Plattformen stattdessen, eigene Standards zur Bekämpfung von Desinformation zu entwickeln. Der Demokratieforscher Anton Shekhovtsov kritisiert die EU, soziale Medien nicht mehr zur Verantwortung zu ziehen. Es sei eine große Schwachstelle, dass sie nicht genug mit X, Facebook und Instagram kooperiere. Das Desinformationsportal „Voice of Europe“ etwa ist weiterhin auf X aktiv und erreicht dort 182.725 Follower. Mit Desinformation leben Europa muss also weiterhin mit russischer Einflussnahme leben. Doch wie viel Manipulation hält der gesunde Verstand aus? Menschen tendieren dazu, das zu glauben, was sie als Erstes hören. Deshalb, so Shekhovtsov, müsse die EU noch stärker im Voraus agieren – und nicht erst Desinformationen entlarven, wenn diese bereits Abertausende erreicht haben. Er wünscht sich ein proaktiveres „Prebunking“, bei dem Falschinformationen schon eingedämmt werden, bevor sie überhaupt verbreitet werden können. „Der Anschlag auf die Crocus City Hall wäre eine gute Gelegenheit gewesen“, meint Shekhovtsov. Moskau hatte in einer ersten Reaktion die Ukraine beschuldigt, hinter dem Terrorangriff auf die Konzerthalle nahe der russischen Hauptstadt zu stecken. Ende März hatten vier Bewaffnete die Hallen gestürmt, um sich geschossen und Feuer gelegt. Mehr als 140 Menschen kamen dabei ums Leben. Der Islamische Staat (IS) hatte sich rasch zu dem Anschlag bekannt, doch Putin räumte erst Tage später ein, dass Islamisten und nicht ukrainische Kräfte dahinterstanden. Lutz Güllner ist aber – trotz aller Risiken – von einer starken EU überzeugt, die den Angriffen Moskaus standhält. „Die Wahlen sind sicher“, betont er im Gespräch mit profil, und: „Russland will Angst streuen. Würden wir alle davon ausgehen, dass der Kreml die EU-Wahlen manipulieren wird, dann hätte er sein Ziel erreicht.“