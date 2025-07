Nordkoreas Staatschef und Alleinherrscher Kim Jong Un hat sich in den letzten Jahren bei unzähligen Raketentests ablichten lassen. Im vergangenen Herbst etwa, als eine ballistische Rakete neuen Typs mit einem 4,5 Tonnen schweren Sprengkopf gezündet wurde. In einem anderen Video sieht man Kim Jong Un in Zeitlupe mit Lederjacke und Sonnenbrille durch eine Lagerhalle schlendern. Hinter ihm eine neuartige Interkontinentalrakete. Es läuft dramatische Musik. Dann blickt Kim Jong Un auf die Armbanduhr, nimmt die Brille ab und gibt mit einem Kopfnicken den Befehl, die Rakete zu zünden.

Nordkorea und Russland: Eine immer engere Beziehung Nordkorea und Russland teilen sich eine gerade einmal 17 Kilometer lange Landgrenze. Es ist die kürzeste internationale Grenze, die Russland hat. Eine rostige, eingleisige Eisenbahnbrücke aus Sowjetzeiten spannt sich über den Grenzfluss Tumen – nicht die beste Voraussetzung für Massentourismus. Das soll sich jetzt ändern. Im Juni 2024 besuchte Russlands Präsident Wladimir Putin Nordkorea erstmals wieder seit 24 Jahren. Das liegt auch am Krieg in der Ukraine, der den Kreml international weitgehend isoliert hat. Moskau ist auf jeden Verbündeten angewiesen. Nordkorea liefert seit Jahren Waffen an Russland und schickt seit vergangenem Herbst auch Soldaten in die Ukraine. Als Dank kündigte Putin den Bau einer Autobrücke über den Grenzfluss an, um den Tourismus zu fördern. Knapp 3000 Menschen könnten dadurch pro Tag den Grenzfluss überqueren. Hinter dem Projekt stecken aber auch militärische Interessen. Die Brücke wird zwar Gäste für Kim Jong Uns neues Urlaubsresort anlocken, aber sie wird auch eine Transportroute für Granaten und Raketen sein, die in der Ukraine zum Einsatz kommen. Der ukrainische Geheimdienstchef sagte zuletzt, dass Nordkorea mittlerweile für 40 Prozent der von Russland eingesetzten Munition verantwortlich sei.

© APA/AFP/RUSSIAN FOREIGN MINISTRY/HANDO/HANDOUT Lawrow in Nordkorea Juli 2025

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine gehört Pjöngjang zu den wichtigsten Verbündeten Moskaus. Beide Seiten profitieren von der Kooperation. Russland gewährt dem von Sanktionen angeschlagenen Nordkorea wirtschaftliche Unterstützung sowie Technologie für sein Atomprogramm. Nordkorea stellt dafür Soldaten für Russlands Krieg in der Ukraine. Ohne Rücksicht auf Verluste. Mit 1,2 Millionen Soldaten hat Nordkorea eine der größten Armeen der Welt. Wie viele davon Kim Jong Un in die Ukraine geschickt hat, ist unklar. Schätzungen gehen von bereits 15.000 Soldaten aus. Der Großteil von ihnen kam nach Kursk, jener umkämpften russischen Grenzregion, die ukrainische Streitkräfte im Sommer 2024 überraschend eroberten. Kiew wollte das in Russland liegende Gebiet als Druckmittel bei Verhandlungen nutzen, um im Gegenzug von Russland eroberte Gebiete im Donezbecken (Donbass) freizupressen. Mittlerweile haben in Kursk wieder die Russen die Oberhand gewonnen. Moskau brüstet sich damit, den Oblast mithilfe der Truppen aus Nordkorea „komplett befreit“ zu haben. Putin dankte dem Partner mit den Worten: „Wir werden die koreanischen Helden nie vergessen, die ihr Leben für Russland und unsere Freiheit gegeben haben, auf Augenhöhe mit ihren russischen Brüdern.“

Soldaten als „Kanonenfutter“ Damit hat Putin reichlich übertrieben. Vielmehr häufen sich die Berichte, dass nordkoreanische Infanteristen an der Front als „Kanonenfutter“ eingesetzt werden und hohe Verluste verzeichnen. Die „New York Times“ zitiert etwa einen ukrainischen Kommandanten mit den Worten: „Es wirkt so, als wüssten sie, dass sie zum Sterben hierhergekommen sind.“ Nordkorea schickt nicht nur Soldaten, sondern auch Arbeitskräfte, die in der Ukraine Straßen errichten, das Stromnetz reparieren und beschädigte Gebäude wieder aufbauen. Im Gegenzug liefert Russland Drohnen, Satellitentechnologie sowie Flugabwehrraketen nach Nordkorea. Moskau hat außerdem geholfen, ein 5000 Tonnen schweres Kriegsschiff auszustatten, das im Mai eingeweiht worden war. Das Schiff soll unter anderem für den Transport von Atomraketen ausgelegt sein.

© APA/AFP/RUSSIAN FOREIGN MINISTRY/HANDO/HANDOUT Besuch des russischen Außenministers Der russische Außenminister Sergei Lawrow zu Besuch im Touristenhotel Wonsan Kalma im Juli 2025.

© APA/AFP/KIM WON JIN Das frisch eröffnete Wonsan Kalma Ressort