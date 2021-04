Operation Allied Force: Wir und der Krieg

In einigen Punkten behielten die Kriegsbefürworter jedenfalls recht: Slobodan Milošević wurde gestürzt und landete vor dem Tribunal in Den Haag. Er starb 2006 in Haft, ehe ein Urteil gesprochen wurde. Die Provinz Kosovo wurde unter großen Anstrengungen der internationalen Gemeinschaft erst als Protektorat geführt und dann zu einem – nicht von allen anerkannten – Staat entwickelt. Zu einem militärischen Flächenbrand am Balkan kam es nicht.

Kriegsgegner Seiler wiederum sagte düster vorher, dass man nun wohl verpflichtet sein müsse, gegen Hitlers angebliche „Wiedergänger“ (Zitat H. M. Enzensberger) „mit allen Mitteln in die Schlacht zu ziehen“ – und nannte den irakischen Diktator Saddam Hussein, gegen den vier Jahre später die USA und Großbritannien tatsächlich an der Spitze einer „Koalition der Willigen“ den Irakkrieg begannen. Der profil-Chefredakteur trauerte dem Pazifismus nach: „Die Tatsache aber, dass der Entwurf einer in letzter Konsequenz gewaltfreien Politik als gescheitert angesehen werden muss, hinterlässt nichts als realistische, abgeklärte Hoffnungslosigkeit.“

Doch auch dieser Schluss fand in der Redaktion – wie zu erwarten – keinen Konsens.