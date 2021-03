Krieg in Syrien: Ein Frühling vor zehn Jahren

Am 15. März 2011, also genau vor zehn Jahren, berichtete die BBC über einen Protestmarsch in der Altstadt von Damaskus. Nach dem Mittagsgebet waren Hunderte Bürger dem Aufruf einer Facebook-Gruppe gefolgt und hatten lautstark demokratische Reformen und die Freilassung aller politischen Gefangenen gefordert. Die Sicherheitskräfte verhafteten sechs Personen. Die Bewegung, die in der Stadt Dar' ā begann, hatte die Hauptstadt erreicht.