Nachruf auf Papst Franziskus

Wider den Pomp und die Selbstherrlichkeit der Kirche: Papst Franziskus ist tot.

Um sieben Uhr 35 am Ostermontag verstarb Papst Franziskus - nach einem letzten Urbi et Orbi und öffentlichen Auftritt am Ostersonntag. Der Theologe und Priester Paul Zulehner über einen Papst, den Reformwillen, Weltoffenheit und ein Widerstand gegen die Hardliner der Kirche auszeichneten.