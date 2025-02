PKK-Chef Abdullah Öcalan an seine Kampfgenossen: Die Waffen nieder!

In einer aufsehenerregenden Ankündigung hat Abdullah Öcalan, 75, Mitbegründer und langjähriger Anführer der kurdischen Arbeiterpartei PKK, deren Anhänger am Donnerstagnachmittag dazu aufgerufen, den bewaffneten Kampf zu beenden: „Die PKK soll sich auflösen, ich fordere sie auf, die Waffen niederzulegen“, erklärte Öcalan wörtlich. Seit seiner Verhaftung durch türkische Spezialkräfte im Jahr 1999 ist Öcalan in der Türkei in Haft, fast durchwegs in völliger Isolation. Die von der Türkei und ihren westlichen Verbündeten als Terror-Organisation eingestufte und verbotene PKK kämpfte bis zuletzt mit Waffengewalt gegen den türkischen Staat. Erst im Oktober tötete ein PKK-Kommando in Ankara bei einem Angriff auf eine türkische Rüstungsfirma fünf Menschen. Zu dem Zeitpunkt waren die Verhandlungen zwischen der pro-kurdischen Partei DEM und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, die nun in Öcalans Deklaration mündeten, offenbar schon fortgeschritten.