Christian Rosa: Der tiefe Fall des Bad Boy

Den Ernst der Lage schien er bis zuletzt nicht begriffen zu haben. Als sich Christian Rosa vor ein paar Wochen telefonisch bei einem Freund in New York meldete, nannte er sich zur Begrüßung scherzhaft „America’s Most Wanted“. Tatsächlich war er da bereits auf der Flucht vor den US-Behörden, angeklagt als Betrüger und Kunstfälscher, zur weltweiten Fahndung ausgeschrieben, und offenbar schmeichelte seinem ungebremsten Narzissmus auch das noch; die Phrase „meistgesucht“ war ihm vielleicht doppeldeutig genug: Hauptsache, das öffentliche Interesse, das so plötzlich abhandengekommen war, hatte sich wieder eingestellt.

Noch vor wenigen Jahren sah es so aus, als wäre der 1982 in Brasilien geborene Christian Rosa, der ab den späten 1980er-Jahren in Österreich aufgewachsen war, auf seinem Weg nach oben kaum noch aufzuhalten. In der Klasse des deutschen Malers und Kunstfreidenkers Daniel Richter, der als Professor an der Wiener Akademie der bildenden Künste seit 2006 eine wilde, weithin berüchtigte Truppe ausbildete, stilisierte sich Rosa zwischen 2007 und 2012 mit Skater-Coolness, Party-Exzessen und Bad-Boy-Attitüde zum alternativen Wunderkind, zum Enfant terrible des Gegenwartskunstbetriebs.

Seine Rechnung ging zunächst auf: Er stellte etwas dar, er fiel auf. In den dekorativen, kindlich hingekritzelten und erratisch geordneten Abstraktionen des 2012 nach New York City, im Sommer 2013 nach Los Angeles emigrierten Aufsteigers mag man eine popkulturell clevere Aktualisierung der zeichenhaften Kunst des Spaniers Joan Miró und des Russen Wassily Kandinsky sowie der kalligrafischen Chiffren des US-Malers Cy Twombly sehen. Die kunsthistorische und ästhetische Bedeutung dieser Vorbilder ließ er zwar vermissen, aber das passte gut in eine Branche, der simple Zeichen und unterhaltsame Selbstinszenierungen inzwischen eher ins Auge stachen als vertiefendes Denken und ernsthafte künstlerische Auseinandersetzung.