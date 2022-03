profil-Crime: Zum Schweigen gebracht

Der Fall schlug Wellen: Anfang Februar äußerte sich ein weiterer tschetschenischer Blogger zum Fall Alijew: Tumso Abdurachmanow, der Kadyrow schon seit Jahren aus seinem schwedischen Exil kritisiert. Diesmal schien er einen besonderen Nerv getroffen zu haben. Nachdem Magomed Daudow, Präsident des tschetschenischen Parlaments, blutige Rache geschworen hatte, drang ein Mann in die Wohnung des Bloggers ein und attackierte den Schlafenden mit einem Hammer.



Abdurachmanow schaffte es, den Angreifer zu entwaffnen und zu einem Geständnis zu zwingen, das er mit seinem Handy aufzeichnete und ins Internet stellte. "Wer hat dich geschickt? Woher kommst du?", fragt Abdurachmanow in dem verwackelten, unmittelbar nach dem Überfall aufgezeichneten Video den am Boden liegenden Angreifer. "Aus Moskau", antwortet der Mann: "Sie haben meine Mutter."



Die Spuren enden also nicht im Präsidentenpalast der tschetschenischen Hauptstadt Grosny. Denn Kadyrow wäre nichts ohne Wladimir Putin, der ihn 2007 offiziell als Präsidenten der autonomen Teilrepublik ins Amt hob.



"Es gibt zwei Kategorien von Anschlägen auf Tschetschenen", analysiert Christo Grozev, führender Russland-Rechercheur der Investigativplattform Bellingcat: "Entweder steckt Kadyrow dahinter - dann besteht das Motiv im Regelfall darin, dass er sich beleidigt oder verraten fühlt; oder der russische Geheimdienst -dann geht es darum, dass die Opfer im Tschetschenienkrieg oder später gegen Russland gekämpft haben und daher vom Kreml als Terroristen betrachtet werden."



So wie Zelmkhan Kangoshvili, der im Sommer 2019 im Kleinen Tiergarten in Berlin getötet wurde. Kangoshvili, ein Tschetschene aus Georgien, hatte im Tschetschenienkrieg und in jüngerer Vergangenheit auch in der Ukraine gegen russische Truppen gekämpft. Als mutmaßlichen Täter nahm die deutsche Polizei einen Russen namens Vadim Krasikov fest, der nicht nur einen hochprofessionell gefälschten russischen Reisepass mit sich trug, sondern dem auch enge Verbindungen zu den Kreml-Geheimdiensten nachgewiesen wurden. Die Ermittler gehen davon aus, dass seine Auftraggeber dort zu finden sind. Mitte Juni erhob die Bundesanwaltschaft Anklage gegen Krasikov.



Sowohl Kadyrow als auch die Regierung in Moskau weisen jede Verwicklung in all diese Fälle zurück. Was Gerasdorf betrifft, so verbreitet der tschetschenische Machthaber abenteuerliche Theorien, die darauf hinauslaufen, dass in Wahrheit westliche Geheimdienste hinter der Exekution von Anzor steckten. Der Kreml wiederum erklärt den Ermordeten Anzor - der als anerkannter Konventionsflüchtling (und mit einigen Vorstrafen) in Wien lebte -umstandslos zum Österreicher, um Verwirrung zu stiften: Es sei doch nicht anzunehmen, dass Kadyrow ausländische Staatsbürger ins Visier nehme, so Kreml-Sprecher Dmitri Peskow: "Das hat nichts mit Logik zu tun. Wenn er Kadyrow kritisiert hat und wenn es ein tschetschenischer Bürger wäre, dann müsste es Kadyrow sein", wird Peskow von der APA zitiert, ließ damit aber immerhin durchblicken, dass die Tötung von Tschetschenen durch das Kadyrow-Regime denkbar sei. Aber wenn es so ist: Kann sich die Regierung in Moskau dann so einfach aus der Verantwortung für Verbrechen stehlen, die der Machthaber von Grosny möglicherweise begeht?"