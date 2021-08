Gestern Nachmittag, kurz vor fünf Uhr (MEZ), gaben die Taliban in Kabul ihre erste Pressekonferenz. Einer der Männer am Podium war Zabihullah Mujahid, ihr Sprecher. Er verlautbart die Positionen der radikal-islamistischen Gruppierung seit langem auf Twitter. Ich folge seinen Nachrichten dort regelmäßig. „Das ist ein stolzer Moment für die ganze Nation“, sagte Mujahid. Und er fügte hinzu: „Wir haben allen vergeben, die gegen uns gekämpft haben.“ Es wäre purer Leichtsinn, diesem Mann Glauben zu schenken.

Wenn sich Geschichte ereignet, dauert es einige Zeit, bis sich der Staub gelegt hat; bis die Verwirrung und die Aufregung, das Wunschdenken und das Schwarzsehen nachlassen und die bare Wirklichkeit vor uns liegt. Noch herrscht überall Chaos. Am Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul und im ganzen Land; in den westlichen Regierungskanzleien, die ihre Leute aus der Gefahrenzone holen wollen; in den Köpfen aller Beobachter, die einzuordnen versuchen, was längst noch nicht klar ist.

Thomas L. Friedman, einer der großen weltpolitischen Kolumnisten der „New York Times“, zitiert in seinem aktuellen Kommentar seinen Leitspruch, den er eisern befolgt, wann immer es um den Nahen Osten geht. Er lautet so: „Wenn etwas Großes passiert, unterscheide immer zwischen dem Tag danach und dem Tag nach dem Tag danach. Alles, was wirklich bedeutsam ist, passiert am Morgen nach dem Morgen danach – wenn sich das volle Gewicht der Geschichte und die gnadenlosen Kräfteverhältnisse Geltung verschaffen.“