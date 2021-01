profil-Morgenpost: Eisige Kälte

Flüchtlings- und Staatskrise

Die Situation ist verfahren, denn die humanitäre Krise wird von der Staatskrise in Bosnien noch verschärft: Die Regierung in Sarajevo, örtliche Behörden und Hilfsorganisationen streiten darüber, wie und vor allem wo die Menschen untergebracht werden sollen. „Überall in Bosnien zeigt sich, wie frühere Kriegsfürsten nun als Lokalpolitiker in Amt und Würden ausschließlich an die Interessen ihres Einflussgebietes denken“, schreibt Rehmann. Denn Bosnien ist ein zutiefst gespaltener Staat: Die Republika Srpska lehnt ein geeintes Bosnien ab und weigert sich, überhaupt Flüchtlinge aufzunehmen. Und auch die bosnisch-kroatische Föderation ist gespalten. Das Misstrauen zwischen Muslimen und Kroaten ist auch ein Vierteljahrhundert nach Kriegsende groß.

Seit einigen Tagen gibt es zwar beheizbare Zelte für rund 800 der Männer (in dem Lager waren ausschließlich Männer von 18 bis 50 Jahren untergebracht), auch Essen wird verteilt. Für jene, die noch immer in den Wäldern herumirren, hat das österreichische Außenministerium Container bereitgestellt. Für die Versorgung der Migranten hat die Regierung der Internationalen Organisation für Migration (IOM) eine Million Euro überwiesen, weitere 3,5 kommen von der EU.

Doch fließendes Wasser gibt es nach wie vor keines – und eine Perspektive darüber, wie es weitergeht, schon gar nicht. Die Männer wollen in die EU, so viel ist klar. Die meisten von ihnen kommen aus dem Iran, aus Afghanistan und Pakistan – aus Ländern also, bei denen es wenig Hoffnung auf eine Anerkennung des Asylantrags gibt. Was soll also mit den Menschen geschehen?

Helfer weisen darauf hin, dass es nicht reicht, Geld zu überweisen. Wichtiger sei es, Politiker aus Sarajevo mit lokalen Entscheidungsträgern der unterschiedlichen Ethnien zusammenzubringen, sagt etwa IOM-Missionschef Peter Van der Auweraert zu profil.