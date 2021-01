Christian Rainer: Impfpflicht ist Bürgerpflicht

Möglicherweise wird allein der Titel dieses Kommentars einen Shitstorm nach sich ziehen, samt Drohungen gegen meinen Leib und mein Leben. I don’t care: Denn die Diskussion über die Corona-Impfung ist in riskante Schieflage geraten.

Die Covergeschichte der aktuellen Ausgabe beschäftigt sich mit der Frage, wann welcher Impfstoff in ausreichender Menge zur Verfügung stehen wird, in Österreich, europaweit, global. Wurde sinnvoll bestellt und eingekauft, wird ausreichend produziert und verteilt? Entspricht das Angebot also schnell genug der Nachfrage, um die Pandemie einzudämmen, bevor weiterer Schaden an Gesundheit und Ökonomie entsteht – möglicherweise auch, bevor durch eine Mutation des Virus aus dem exponentiellen Wachstum eine Explosion wird. Mit dieser Tiefe und Breite wurde das in Österreich bisher nicht recherchiert und dargestellt.