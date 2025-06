Proteste in Georgien: Die Verhaftung eines Dichters

„‚Du siehst mich nicht mehr‘ hat Zviad zuletzt zu mir am Telefon gesagt“, sagt Manana. Die Georgierin lebt seit langem im Ausland, mittlerweile mit anderer Staatsbürgerschaft. Ihr Freund Zviad Ratiani ist Dichter und Übersetzer, vier Jahre lang verbrachte er in Österreich sein Exil, nachdem er 2018 in seinem Herkunftsland Georgien von der Polizei angegriffen worden war. Seit 2022 ist er wieder in seiner Heimat. Ein Video machte am Montag spätnachts die Runde: Zviad wurde am Heimweg von der Polizei festgenommen. Vorgeworfen wird ihm Widerstand gegen die Staatsgewalt.