Außerdem sind 12,5 Prozent als allerhöchster Umfragewert der AfD zwar beachtlich, aber in Österreich würden viele auf den Straßen tanzen, wenn die FPÖ unter 20 Prozent rutschte. Andererseits hat auch hier Haider mal klein angefangen, und heute liegt die Partei mit seinem Nachfolger Heinz-Christian Strache in bundesweiten Umfragen bei 30 Prozent. Was tun also? Ihr diskutiert in Deutschland gerade sehr lebhaft, ob TV-Sender zu Talkshows AfD-Politiker einladen sollen. Der Versuch, „alle ins Gespräch zu bringen“ sei „in manchem eine Selbstaufgabe“, schreibt spiegel.de-Kommentator Georg Diez. Also nein. „Es gilt, diese geistigen Brandstifter als zutiefst undemokratisch und verfassungsfeindlich zu entlarven. Totschweigen oder ignorieren geht nicht mehr“ sagt ARD-Kommentator Rainald Becker. Also doch ja?