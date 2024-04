Redefreiheit unter Druck: Kuck mal, wer da nicht mehr spricht!

Am Ende blieb Parteichef Mélenchon und seiner EU-Kandidatin Rima Hassan nichts anderes übrig, als zu einer wütenden Protestkundgebung an einem öffentlichen Platz in Lille aufzurufen – „gegen Zensur und für den Frieden“. Ein paar Hundert Leute kamen.

Die Veranstalter waren empört und schworen, ihr öffentliches Palästina-Gespräch in einem rasch angemieteten Saal in Lille abzuhalten. Doch jetzt schritt die Präfektur ein und untersagte die Konferenz neuerlich, diesmal unter anderem wegen einer „ungünstigen Einschätzung der Sicherheits-Kommission“.

Doch was Macron als gegeben darstellt, sieht aktuell ganz anders aus. In dem Fall der Palästina-Konferenz in Lille führte politischer Druck dazu, dass die Veranstaltung abgesagt wurde. Ein Abgeordneter des Rassemblement National rechtfertigte seine Forderung nach einem Verbot etwa damit, dass bei der Konferenz „wahrscheinlich“ antisemitische Reden gehalten würden. Das beanstandete israelfeindliche Logo ist nicht verboten. Aber da als offizielle Begründung für die Untersagung der Konferenz vage Sicherheitsbedenken genannt wurden, kann die Justiz mit dieser Frage erst gar nicht befasst werden.

Auch in Berlin hätte vom 10. bis 14. April ein „Palästina-Kongress“ stattfinden sollen. Dessen israelfeindliche Ausrichtung war offensichtlich, in einer vorab veröffentlichten „Resolution“ fanden sich alle Reizworte von „Apartheid“ bis „Völkermord“ – während der Name „Hamas“ gänzlich fehlte. Gegen einen der Redner, den britisch-palästinensischen Chirurgen Ghassan Abu Sitta, bestand ein sogenanntes behördliches „Betätigungsverbot“, offenbar wegen des Vorwurfs antisemitischer Aussagen in jüngerer Vergangenheit. Bei der Einreise wurde er am Flughafen abgewiesen. Als Abu Sitta deshalb bei der Konferenz per Video zugeschaltet wurde, schritt die Polizei ein und beendete die Veranstaltung. Danach wurde bekannt, dass auch gegen einen weiteren Gast ein Einreiseverbot verhängt worden war, und zwar gegen den früheren griechischen Finanzminister Yanis Varoufakis. Er hatte den Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 nicht klar verurteilt. Die deutschen Behörden werfen ihm „Hasstiraden gegen Israel und gegen Juden“ vor.

Politisch gänzlich anders motiviert war die Auflösung einer Veranstaltung in Brüssel, ebenfalls Mitte April. Dort fand die „National Conservatism Conference“ statt, eine Versammlung rechtsnationalistischer Politiker, darunter Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán, Nigel Farage, einer der Gründer der britischen Brexit-Partei, und Eric Zemmour, ein französischer Rechtsaußen-Politiker. Zwei Stunden nach Beginn löste die Polizei die Veranstaltung auf. Sie sei geeignet, „aufgrund ihres offensichtlich provokativen und diskriminierenden Charakters die öffentliche Ordnung ernsthaft zu stören“, so die Begründung. Zemmour, einer der Redner, hat eine lange Liste von Verurteilungen wegen rassistischer Hetze in seinem Register, die bislang letzte stammt aus dem Februar dieses Jahres.

Berlins Bürgermeister Kai Wegner postete auf der Plattform „X“: „Hass auf Israel hat keinen Platz in Berlin.“ Diesem Satz mag man nicht widersprechen, allerdings ist die Grenze, wo „Hass“ beginnt und die Redefreiheit endet, derzeit stark in Bewegung. Ist etwa der Vorwurf, Israel begehe einen „Völkermord“, bereits „Hass“? Immerhin hat der Internationale Gerichtshof in Den Haag diese Anschuldigung seitens Südafrika nicht abgewiesen, sondern dazu ein Verfahren zugelassen.

In Lille, Berlin, Brüssel und in vielen weiteren Fällen treffen Behördenvertreter oder Politiker Ad-hoc-Entscheidungen, die rechtlich oft auf wackeligen Beinen stehen – oder, schlimmer noch, mittels Scheinrechtfertigungen wie „Sicherheitsbedenken“ begründet werden. Die Debatte darüber, welche Aussagen als „Hass“, „Antisemitismus“ oder „Hetze“ untersagt werden sollen, findet im Treibsand sozialer Medien statt, nicht in Parlamenten und vor Gerichten. Allgemeine Tendenz: im Zweifel verbieten.

Ob Aussagen voll Hass sind, ist kein Kriterium. Der Supreme Court, das Oberste Gericht, hat entsprechend der Verfassung immer zugunsten der Redefreiheit entschieden, etwa auch in dem wegweisenden Fall „Brandenburg gegen Ohio“, in dem es um die Frage ging, ob Mitglieder des rassistischen Ku-Klux-Klans zu „Rache“ aufrufen und Afroamerikaner und Juden mit Schmähworten bezeichnen dürfen.

Ungleich aggressiver wird der Kampf darüber, was von der Redefreiheit gedeckt ist und was nicht, in den USA ausgetragen. Aus europäischer Perspektive mutet der Streit an den US-Universitäten wie Columbia (New York City) geradezu absurd an. Wie können Parolen wie „Brennt Tel Aviv nieder!“ oder „Für euch wird jeder Tag ein 7. Oktober sein!“ vom Gesetz geschützt sein?

Europa, das sich die Redefreiheit historisch hart erkämpfen musste, ist verunsichert. Wenn seine liberalen Demokratien Veranstaltungen auf schwacher Rechtsgrundlage verbieten, was werden dann illiberale Politiker tun, wenn sie an die Macht kommen?

Pro-Palästinensisches Protestcamp am Campus der Columbia University in New York: von der Verfassung geschütze Gewaltaufrufe.

Was in den USA seit dem Beschluss der Bill of Rights im Jahr 1789 so unzweifelhaft geklärt schien, gerät nun – wieder einmal – unter Druck. Die Gesellschaft wird immer sensibler, was Diskriminierungen betrifft, selbst im Bereich von Mikroaggressionen, doch wüste Slogans in der Öffentlichkeit sollen straffrei bleiben?

Mitten in diesem Paradoxon muss die Universitätsführung versuchen, einen Ausgleich zwischen gesetzlicher Redefreiheit und dem Schutz jüdischer Studierender zu schaffen. Kein Wunder, dass sie scheitert. Nemat Shafik, Präsidentin der Columbia Universität, „muss zurücktreten“, verlangt die Boulevardzeitung „New York Post“ mittlerweile täglich.

Die Situation ist in den USA und in Europa denkbar unterschiedlich, aber gleichermaßen heikel. Während die Redefreiheit am alten Kontinent allzu leicht ausgehebelt werden kann, lässt die Gesetzeslage in der Neuen Welt kaum Änderungen zu.

Der einzige Ausweg: eine Debatte.