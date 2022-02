Russland-Ukraine-Konflikt: „Der Hauptkampf wird nicht im Donbass stattfinden“

profil: Auch nicht auf kleinem Niveau?

Gady: Kleinere Scharmützel können stattfinden. Ein Frontalangriff, der versuchen würde, die Front aufzurollen, würde jedoch nach meiner Analyse nur mit Unterstützung der Truppen stattfinden, die entlang der nördlichen Grenzen der Ukraine stationiert sind in einer Art Zangenbewegung. Aber das ist wie gesagt eine rein militärische Analyse. Politische Motive können dazu führen, dass es anders kommt. In jedem Fall wäre eine groß angelegte Invasion auch für Russland eine neue Erfahrung.

profil: Inwiefern?

Gady: Eine solch komplexe Bodeninvasion solchen Ausmaßes haben die russischen Streitkräfte seit Jahrzehnten nicht mehr durchgeführt. Vor allem die Luftwaffe ist in der Bekämpfung von modernen Luftabwehrsystemen unerfahren. Der sogenannte Kampf der verbundenen Waffen ist die militärische Königsdisziplin. Hier hat Russland wenig Erfahrung. Zuletzt traten die Russen in einem konventionellen Krieg 2008 gegen Georgien an. Da erwiesen sie sich im taktischen Bereich als überraschend schwach. Seither wurden die russischen Streitkräfte reformiert.

profil: Was kann man über die Kampfmoral der Ukraine sagen?

Gady: Aus der Ferne wenig. Es ist ein enorm wichtiger Faktor für den Ablauf der Kämpfe. Die Kampfmoral steht gegenüber den physischen Faktoren bei militärischen Operationen im Verhältnis 3 zu 1. Die ukrainischen Streitkräfte des Jahres 2022 haben gegenüber denen von 2014 enorm an Kampfkraft gewonnen. Sie haben einzelne, gut trainierte Einheiten, aber letztlich zu wenige. Die Eliteeinheiten würden in einem Krieg früher oder später zerschlagen und könnten nicht rasch genug neu aufgestellt werden. Das Hauptproblem der ukrainischen Armee ist, dass sie sich gerade in einer massiven Strukturreform befindet. Sie steht da wie ein halbfertiges Haus, bei dem noch das Dach fehlt – und jetzt kommt der Sturm.