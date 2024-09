Ein Österreicher soll am Donnerstagvormittag in der Nähe des NS-Dokumentationszentrums und des israelischen Generalkonsulats in München auf Polizisten geschossen haben.

Schüsse in Münchner Innenstadt: Was bisher bekannt ist

Was ist in München passiert? Nahe dem NS-Dokumentationszentrum in der Münchner Innenstadt sind am Donnerstagvormittag mehrere Schüsse gefallen. Auch das israelische Generalkonsulat befindet sich nicht weit von dort.

Polizisten wurden gegen neun Uhr auf einen mit einem Gewehr bewaffneten Mann aufmerksam. Daraufhin habe dieser das Feuer eröffnet, fünf Polizisten hätten daraufhin auf ihn geschossen. Laut Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) starb der mutmaßliche Angreifer noch am Einsatzort.

Der Einsatzraum wurde großräumig abgesperrt. Die Polizei München erhöhte außerdem ihre Polizeipräsenz im gesamten Stadtgebiet. Inzwischen wurde Entwarnung ausgegeben, es bestehe keine Gefahr mehr für die Bevölkerung.

Auf X (vormals Twitter) erklärte die Polizei, dass der Polizeieinsatz vor Ort momentan allerdings noch weitergeht: „Insbesondere die Arbeit der Spurensicherung steht aktuell im Fokus. An der sogenannten Zeugensammelstelle, sprechen Kollegen mit potenziellen Zeugen“. Außerdem bat man, Bilder oder Videos des Einsatzes nicht auf Social Media zu posten. Es wurde ein Upload-Portal eingerichtet, um die Ermittler zu unterstützen.

Wurden Menschen verletzt? Laut Polizei kamen neben dem Verdächtigen keine weiteren Personen zu Schaden.

Das israelische Außenministerium teilte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, dass keine Mitarbeiter des Generalkonsulats von dem Vorfall betroffen waren. In der diplomatischen Vertretung habe es gerade eine Gedenkfeier zum Olympia-Attentat in München 1972 gegeben, deshalb hatte das Generalkonsulat geschlossen.

Generalkonsulin Talya Lador-Fresher, frühere Botschafterin in Wien, erklärte: „Dieses Ereignis zeigt, wie gefährlich der Anstieg des Antisemitismus ist".

Wer ist der Tatverdächtige? Bei dem erschossenen Schützen von München handelt es sich nach Informationen mehrerer Medien um einen 2006 geborenen österreichischen Staatsbürger. Laut „Kronen-Zeitung“ und dem deutschen „Spiegel“ war der junge Salzburger mit bosnischen Wurzeln in Österreich bereits als Islamist amtsbekannt.

Es soll sich bei ihm zwar um keinen so genannten Hochrisiko-Gefährder gehandelt haben. Auf seinem Handy wurden aber Daten und ein Computerspiel sichergestellt, die eine Nähe zu islamistisch-terroristischem Gedankengut bezeugten, wurde der APA bestätigt. Er wurde daraufhin bei der Salzburger Anklagebehörde wegen Verdachts in Richtung terroristischer Vereinigung zur Anzeige gebracht. Das Verfahren wegen Mitgliedschaft bei der radikalislamischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) sei aber eingestellt worden, hieß es. Eine offizielle Bestätigung der Salzburger Anklagebehörde lag dafür vorerst nicht vor.

Was weiß man über die Hintergründe? Die Motive des Bewaffneten waren am Donnerstagvormittag noch unklar. „Wir erhalten Kommentare mit Spekulationen und Falschinformationen“, schrieb die Polizei und appellierte: „Ihr könnt uns am meisten helfen, wenn ihr dies unterlasst und Gerüchte nicht teilt.“

Sobald gesicherte Informationen vorlägen, würden diese mitgeteilt.

Was ist beim Olympiaattentat 1972 passiert? Am 5. September 1972 erschossen palästinensische Terroristen der Gruppe „Schwarzer September“ während der Olympischen Sommerspiele in München im Olympischen Dorf zwei Männer und nahmen neun Geiseln aus dem israelischen Olympia-Team.

Rund 18 Stunden später endete ein Befreiungsversuch mit dem Tod der neun israelischen Geiseln, eines Polizisten und von fünf der Attentäter.

Die Terroristen wollten mehr als 200 Gefangene in Israel und die zwei Anführer der deutschen linksextremen Terrorgruppe „Rote Armee-Fraktion“ (RAF), Andreas Baader und Ulrike Meinhof, freipressen.

Ob ein Zusammenhang mit dem Vorfall in der Münchner Innenstadt besteht, ist derzeit noch unklar.