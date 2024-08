Der Werdegang des Terror-Verdächtigen

Vielleicht hat Beran A., 19, vor dem Zugriff noch bemerkt, dass sein Computer oder sein Fernseher nicht mehr funktioniert. Mittwochfrüh stürmten Beamte der Anti-Terror-Einheit Cobra ein Reihenhaus im Forstnerweg in Ternitz in Niederösterreich. Zuvor hatten Techniker der EVN die Stromzufuhr gekappt. A.s Eltern waren auf Urlaub. Der junge Mann leistete keinen Widerstand. Wenige Stunden später nahmen Polizeibeamte den 17-jährigen Luca K. beim Wiener Ernst-Happel-Stadion fest. Sie hatten ihn per Handy-Peilung gefunden. Tags darauf befand sich auch ein 15-Jähriger in Polizeigewahrsam. Alle drei standen unter Verdacht, einen Terroranschlag auf eines der drei Taylor-Swift-Konzerte in Wien geplant oder zumindest davon gewusst zu haben. Am Donnerstagabend wurde eine weitere Person in Wien festgenommen. Es handelt sich laut Kurier um einen 18-jährigen irakischen Staatsbürger. Er soll aus dem Umfeld des 19-jährigen Beran A. stammen.

In einer Pressekonferenz Mittwochabend sagte der Wiener Polizeipräsident Gerhard Pürstl: „Die konkrete Gefahr ist minimiert.“ Eine abstrakte Gefahr, so Pürstl, bestehe aber weiterhin. Eine Gefahr, die für den österreichischen Veranstalter, Ewald Tatar, Chef von Barracuda Music, zu konkret war. Die Konzerte wurden abgesagt. Man habe „eine Tragödie verhindert“, erklärte Innenminister Gerhard Karner. Ziel des Anschlags waren die 180.000 Taylor-Swift-Fans, die Karten für die Konzerte ergattert hatten – und jene Zehntausende Swifties, die wie in anderen Städten vor dem Stadion zugehört hätten.

Die Berichte über die Vorkommnisse gingen um die Welt. Schon wenige Minuten nach der Absage der Konzerte veröffentlichte die „New York Times“ einen Artikel über den Terroralarm in Wien, der seinen Ausgang 14 Stunden zuvor in Ternitz genommen hatte. Doch wie haben sich die mutmaßlichen Dschihadisten radikalisiert? Wie kamen ihnen die Behörden auf die Schliche? Und erhält die Polizei nun jene Überwachungsmöglichkeiten, die sie seit Langem fordert? Im Zentrum der Ermittlungen steht der Hauptverdächtige: Beran A., geboren in Österreich. Seine Eltern haben nordmazedonische Wurzeln. A. wuchs in Wien auf. Für den Dienst beim Bundesheer war er untauglich, laut profil-Informationen aus körperlichen und psychischen Gründen. Das Innenministerium veröffentlichte ein Foto von A., auf dem er als Muskelprotz posiert, zwei Messer vor der Brust.