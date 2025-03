„Ich hörte keinen Ton, sondern spürte einen kalten Luftzug, eine kurze Trübung des Bewusstseins. Ich sah die Menschen laufen, sprang vom Müllbehälter, lief ein Stück, spürte ein Kribbeln im linken Bein und musste mich an einem Denkmalsockel festhalten.“ Er erlebte einen Moment des Kontrollverlusts, handelte instinktiv, „wie ein Tier in Todesgefahr“.

Einer der Zeugen ist Miha Turk. Der Redakteur der slowenischen Tageszeitung „Dnevnik“ war auf einen Müllbehälter am Rand der König-Milan-Straße geklettert, um die Demonstration zu beobachten. Zu seiner linken das Präsidentenpalais, im Pionier-Park dahinter lagerten seit Tagen, umringt von Traktoren und Bereitschaftspolizisten, Gegendemonstranten, unter ihnen ein paar Studenten, die angesichts der Uni-Besetzungen „wieder studieren wollen“. „Ich rechnete fest mit einer Provokation, und zwar an dieser Stelle“, erzählt Turk acht Tage später in einem Ćevapčići-Lokal in Ljubljana.

Turk fing sich rasch und ging in sein Quartier. Erst am nächsten Tag, als er über den möglichen Einsatz von Schallwaffen las, überkamen ihn Symptome einer posttraumatischen Störung: Schwindel, Brechreiz, Schlaf- und Appetitlosigkeit, das Gefühl, losgelöst zu sein von allem, was ihn umgab. „Ich hatte plötzlich eine Paranoia vor Hunden, das hatte ich nie in meinem Leben.“ Turk übermannte das Gefühl, dass „die serbische Regierung in meinen Kopf gekrochen ist“. Die ausführliche Niederschrift seiner Erfahrungen erscheint am Samstag unter dem Titel „Psycho-Reportage“ in der Wochenendbeilage des „Dnevnik“.

Bei Ćevapčići und Bier macht Turk am vergangenen Sonntag einen gefassten Eindruck. In Ljubljana suchte er die Psychiaterin Breda Jelen Sobočan auf. „Sie ließ mich meine Symptome beschreiben, den Hergang dessen, was ich erlebt hatte. Sie sagte: „Sie haben eine Gehirnerschütterung.“ Und dann beschrieb sie es mir so: Das Etwas aus dem unbekannten Gerät drang direkt in meinen Kopf ein. Für vielleicht nur eine Sekunde trennte es den Thalamus von der Großhirnrinde.“