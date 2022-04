Serbien vor der Wahl: Wie eng ist die Freundschaft zu Russland?

Nirgendwo ist die Bevölkerung so jung und nirgendwo ist die Arbeitslosigkeit so hoch. In Preševo wird die Geschichte fundamental anders gesehen als im Rest Serbiens. Hier gilt die NATO als Befreier, nicht als Aggressor. Im Büro der Bürgermeisterin steht eine US-amerikanische Flagge in einer Glasvitrine. An der Wand hängt eine gerahmte Urkunde eines Senators aus den Vereinigten Staaten.

In einem Café am Marktplatz sitzt Shaha, 28, eine Studentin, die in Preševo aufgewachsen ist und Amerikanistik in der Türkei studiert: „Wir sind dankbar, dass die USA im Kosovo intervenierten.“ Preševo gehört zu den ärmsten und strukturschwächsten Regionen Serbiens. Gen Osten blickt hier niemand, sagt Shaha, es sei genau umgekehrt: „Viele gehen für ihr Studium oder die Arbeit nach Europa, um ihre Familien zu ernähren oder sich irgendwo niederzulassen. Warum sollten sie ihre Zeit in einem Land verschwenden, in dem sie nicht erwünscht sind?“ Viele Albaner, erzählt Shaha, würden lieber im nur wenige Kilometer entfernten Kosovo leben. Aber weil Serbien den Kosovo nicht als Staat anerkennt, sind ihre Diplome von der Universität in Pristina de facto nutzlos. Die albanischen Schulen in Preševo dürften auch keine Bücher aus dem Kosovo importieren. „Wohin soll das führen?“, fragt Shaha, „sollen zukünftige Generationen assimiliert werden?“ Von Vučić fühlt sich Shaha nicht vertreten: „Solange er der albanischen Minderheit ihre Grundrechte verweigert, wird Vučić nicht mein Präsident sein.“