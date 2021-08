Star-Autor Wolff: „Es gibt keine Logik, wenn es um Trump geht“

profil: Bei den nächsten Präsidentschaftswahlen wird Trump 78 Jahre alt sein. Trauen Sie ihm zu, dass er für eine erneute Wahlkampftour genügend Energie haben wird?

Wolff: Hören Sie, der Mann ist ein Naturwunder! Er hat eine unglaubliche Energie.



profil: Könnte er wieder Präsident der USA werden?

Wolff: Er wird wieder kandidieren, und er wird verlieren.



profil: Sie haben wieder ein Buch über Trump geschrieben. Nach Ihrem letzten Trump-Buch hatten Sie erklärt, nie wieder eines über ihn schreiben zu wollen. Sind seine Fans nicht wahnsinnig wütend geworden, als sie davon erfuhren?

Wolff: Es stimmt, ich hatte in keiner Weise vor, ein weiteres Trump-Buch zu schreiben. Andererseits: Wie könnte man nicht über den Typen schreiben nach dem 6. Jänner? Also habe ich ein paar Leute kontaktiert. Dann haben wohl einige Trump gesagt, dass ich ein Buch schreiben wolle. Sie wollten ihn offensichtlich warnen.



profil: Das Luxusanwesen Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida, war ja quasi sein zweiter Amtssitz. Wie kam Trump darauf, ausgerechnet Sie nach den doch äußerst kritischen Büchern über ihn dorthin einzuladen?

Wolff: Er hat seinen Leuten gesagt: „Hey, der Typ hatte eine ziemlich gute Quote im TV mit seinen Büchern.“ Er wolle mich einladen. Ich sei von seinen Leuten nur falsch unterrichtet worden. Also wurde ich nach Mar-a-Lago eingeladen, interviewte ihn und verbrachte einige Zeit mit ihm. Trump war unglaublich transparent, äußerst großzügig. Es war ein sehr angenehmer Tag. Er hat mich unglaublich freundlich begrüßt und öffentlich vorgestellt als den größten Schriftsteller. Ich durfte zum Dinner mit ihm und Melania bleiben.

profil: Welch eine Ehre … Was ist das überhaupt für ein Club?

Wolff: Ein ziemlich altmodischer Country-Club. Freitags gibt es die italienische Nacht mit Akkordeonspieler. Sogar der Muttertag wird gefeiert. Es gibt eine Jäger-Lodge und den Renaissance-Palast. Trump sitzt im Zentrum, wo auch sonst, alle anderen Tische, rund 50 Stück, sind um ihn herum gruppiert, damit ihn alle sehen und natürlich auch hören können, wenn er seine Monologe hält. Betritt er den Raum, stehen alle auf und klatschen. Es ist eine absurde Szene.