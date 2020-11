T. C. Boyle: "Trump ist das Gift. Und seine Beseitigung ist das Gegengift."

Boyle: Das tut es. Und so gefährlich Nixon auch war, der versuchte, seine Macht zu nutzen, um das Zweiparteiensystem kriminell zu untergraben-Trump war noch viel schlimmer. Er stellte sich selbst über das Gesetz, regierte durch Angst, ignorierte die Vorladungen des Kongresses und rief aktiv zur Gewalt auf. Nixon, dessen Herrschaft als schlechtester Präsident der Geschichte von George W. Bush angefochten wurde, hat die Krone an Trump verloren. Ich kann das nicht deutlich genug sagen: Trump hat uns gezeigt, wie nahe selbst die stabilste Demokratie einer Verwandlung in eine rechte Diktatur kommen kann. Einer meiner engsten Freunde ist ein Flüchtling aus Chile, der geflohen ist, als Augusto Pinochet (Anm.: Chiles Diktator 1973-1990) an die Macht kam. Er hat gesehen, wie genau dasselbe hier in den USA passiert. Seine Ängste sind jetzt auch unsere.



profil: Haben Sie die Stunden und Tage nach der Wahl auch vor den Dauerschleife-Sendungen von CNN und Co. verbracht?



Boyle: Nein. Ich vermied die Nachrichten wegen des schrecklichen psychologischen Tributs, den die Unsicherheit von mir fordert. Lieber ging ich jeden Tag nach der Arbeit zum Ozean oder tief in die Santa Ynez Mountains, weg von den Menschen und den Nachrichtensendungen. Morgens las ich die Zeitung, um die Situation einzuschätzen, und tauchte dann in die Traumwelt ein, die meine Arbeit ist. Das war notwendig, um meine geistige Gesundheit zu bewahren.



profil: Trump wollte die Auszählung der Stimmen vorzeitig stoppen lassen, akzeptierte seine Niederlage nicht und mobilisierte seine Wähler, auf die Straße zu gehen. Wie gespalten sind die Vereinigten Staaten von Amerika?



Boyle: Ich glaube, dass wir dem Schlimmsten entkommen sind. Trump ist das Gift. Und seine Beseitigung ist das Gegengift.