Warum die Twitter-Sperre von Donald Trump ein Fehler ist

Am Freitag, dem 8. Jänner, gab Twitter in einer Aussendung bekannt, dass Donald Trumps privater Account "@realDonald-Trump" ab sofort gesperrt sei. Zwei Tage zuvor hatten Trump-Anhänger den Kongress gestürmt, wozu sie der US-Präsident mit Aussagen und Tweets wie "Be there, will be wild" (Geht hin, es wird wild) unverhohlen angestiftet hatte. Twitter nannte als Gründe für die zeitlich nicht begrenzte Sperre von Trumps Account explizit zwei Tweets, die der Präsident nach dem Sturm auf das Kapitol gepostet hatte: In einem hatte er seine Anhänger "Patrioten" genannt, in dem anderen gab er bekannt, dass er nicht an den Feierlichkeiten zur Angelobung seines Nachfolgers Joe Biden am 20. Jänner teilnehmen werde. Dies sei, so Twitter, ein Verstoß gegen das Verbot, Gewalt zu verherrlichen. Implizit habe Trump damit nämlich Aufrührer ermuntert, neuerlich ähnliche Akte zu setzen.