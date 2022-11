Stromausfälle als Waffe: Verstößt Russland gegen das Kriegsrecht?

Vergangenen Dienstag ging in weiten Teilen der Ukraine das Licht aus. „Es ist klar, was der Feind will“, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft. Und: „Wir arbeiten. Wir werden alles wiederherstellen.“

Vergangenen Dienstag ging wieder ein Raketenhagel auf das Land nieder (siehe Karte). Der ukrainischen Luftwaffe zufolge war es der massivste Angriff auf Infrastrukturobjekte seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar.

Über 90 Raketen schlugen in der Ukraine ein, darunter in der Hauptstadt Kiew, in Lwiw im Westen sowie in Charkiw, der zweitgrößten Metropole des Landes. Der Großteil der Geschosse konnte abgefangen werden. Der Rest schlug in 15 Standorte von Energie-Infrastruktur in verschiedenen Landesteilen ein, darunter in der Nähe von Nuklear-, Kohle- und Wasserkraftwerken.

Das ist kein Zufall, sondern Taktik. „Je schwerer sich ein Staat mit dem konventionellen Militär tut, desto stärker verlagert er den Krieg auf die Bevölkerung“, sagt Ralph Janik, Völkerrechtler an der Universität Wien. Moskau hofft, die Ukrainer so kurz vor dem Winter zum Einknicken zu bringen. „Das ist unwahrscheinlich, weil der Raketenhagel den Widerstand der Bevölkerung nur noch weiter anheizt“, so Janik.

Moskau rechtfertigt die jüngsten Angriffe mit der militärischen Bedeutung der getroffenen Infrastruktur. Angriffe auf kritische Infrastruktur könnten laut geltendem Kriegsrecht tatsächlich ein legitimes Ziel sein, so Janik. „Aber der Einsatz muss verhältnismäßig sein“, sagt er, „weil Kraftwerke immer auch einen zivilen Nutzen haben. Wenn Millionen Menschen ohne Energie und Warmwasser bleiben, dann muss man von einem Krieg gegen die Bevölkerung sprechen.“

Auch Joachim Krause, Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel, spricht nicht von militärischen, sondern von zivilen Zielen. „Das ist ein Vernichtungskrieg, und wir stehen daneben“, sagte er vergangene Woche in einem Interview mit dem Deutschlandfunk. „Die Amerikaner müssten jetzt eigentlich sagen: Hört auf mit diesen Bombardierungen, sonst liefern wir der Ukraine Waffen, mit denen sie sich in gleicher Weise wehren können.“