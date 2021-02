Syrien: Friedensgespräche haben begonnen

Nach langem diplomatischem Hin und Her haben am Freitag die Friedensgespräche zu Syrien in Genf begonnen. Erstmals sitzen nun Vertreter des Regimes und der Opposition an einem Tisch, oder befinden sich zumindest im selben Gebäude. Anfangs werden sich die beiden Seiten nicht gegenübersitzen, Verhandler werden zwischen den beiden Delegationen vermitteln.