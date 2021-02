Terror in Istanbul: Bluttat zu Neujahr

In der türkischen Metropole hat es zuletzt vor drei Wochen einen Bombenanschlag gegeben. Dabei wurden mehrere Dutzend Menschen getötet, darunter vor allem Polizisten und Soldaten. Zu der Tat bekannte sich eine radikale Splittergruppe der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Zu dem Attentat in der Silvesternacht bekannte sich bereits zwei Tage später die Terrormiliz „Islamische Staat“. Der IS fackelt normalerweise nicht lange, wenn es darum geht, die Verantwortung für einen Anschlag zu übernehmen. In der Türkei war das bisher anders. Der Angriff auf den Istanbuler Flughafen im vergangenen Jahr und weitere Bluttaten wurde der Terrormiliz zugeschrieben, die davon aber nichts wissen wollte. Eines scheint klar. Mit der Zurückhaltung ist jetzt vorbei. Der „Islamische Staat“, der zurzeit um seine Stellung im Nahen Osten kämpft, geht nach dem Terroranschlag von Berlin weiter in die Offensive.