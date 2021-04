Tschinderle: "Werden weiterhin über Abbau von Demokratie in Ungarn berichten"

Das ungarische Staatsfernsehen zitierte außerdem ungenannte Experten, "nach denen das Ziel ist, bereits im Voraus das sich formierende starke europäische christdemokratische Bündnis zu attackieren". Die Fragen Tschinderles wurden von dem Moderator so interpretiert, dass wegen des Orbán-Salvini-Morawiecki-Treffens "die europäische linksliberale Presse eine beispiellose Attacke gestartet" habe.

"Dass Journalist:innen wegen kritischer Berichterstattung Schmierkampagnen ausgesetzt sind? Das kennt man aus Ungarn mittlerweile leider. Aber dass eine Journalistin im staatlichen Fernsehen angegriffen wird, weil sie Fragen stellt? Das hat selbst meine Kollegen und Kolleginnen in Budapest verwundert. Es geht hier nicht nur um profil oder Österreich. Es geht hier vor allem auch um die Kolleg:innen, die so etwas täglich oder wöchentlich erleben müssen. Ihnen gilt unsere vollste Solidarität! Ihnen müssen wir weiter zuhören. Und wir werden weiterhin über den Abbau von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in insbesondere Österreichs Nachbarländern berichten. Der Vorfall bestärkt, weiter am Ball zu bleiben und näher hinzusehen," so Tschinderle.