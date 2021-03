Manfred Weber: „Orbán lebt von Feindbildern“

profil: Orbán wird bei Auseinandersetzungen gern persönlich. Wie war es für sie, ihm gegenüberzustehen?

Weber: Ich kann das gut abschütteln und nehme Sachen nicht persönlich. Ich greife dann lieber zum Hörer und frage: Was soll denn das jetzt? Und wie soll es weitergehen? Aber Sie haben Recht: Der politische Ansatz von Orbán lebt davon, dass er ein personalisiertes Feindbild schafft.

profil: Sind Sie erleichtert, dass der Dauerstreit nun endlich ein Ende hat?

Weber: Die Sache ist für die Fraktion geklärt, wir können in der EVP jetzt wieder inhaltlich arbeiten. Erleichterung ist der falsche Begriff, denn wir verlieren nicht nur den Fidesz, sondern auch Kollegen, die sachlich einen guten Job gemacht haben. Es sind Leute dabei, mit denen man jahrelang kollegial zusammengearbeitet hat, gute Kontakte haben sich entwickelt. Es ist beachtlich, dass die Fidesz-Abgeordneten bei rund 80 Prozent der Abstimmungen im Europaparlament die Linie der EVP mitgetragen haben. Es geht eben nicht darum, dass wir für einen strikten Außengrenzschutz sind oder um die Frage, wie wir nach der Corona-Krise die Wirtschaft wieder flottkriegen. Es geht um Rechtsstaatlichkeit und unsere Grundwerte, wie das christliche Menschenbild der EVP. Das war das fundamentale Problem.

profil: Der akute Auslöser, über eine neue Geschäftsordnung abzustimmen, die die Suspendierung der Fidesz erst möglich macht, war offenbar Tamás Deutsch. Der Fidesz-Europaabgeordnete hat Ihnen „Gestapo-Methoden“ unterstellt. Ist diese geschmacklose Beleidigung schlimmer als der jahrelange Abbau von Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit in Ungarn?

Weber: Nein, diese Aussagen waren ein Randaspekt. Der entscheidende Anlass war die Tatsache, dass Orbán letztes Jahr ein Veto beim Aufbau eines Rechtsstaatsmechanismus für die Europäische Union angekündigt hat. Ich habe diesen Mechanismus im Wahlkampf für die EVP versprochen, und wir haben in der Fraktion alle dafür gekämpft. Als wir erlebten, dass Orbán sogar bereit ist, ein Veto gegen den Gesamthaushalt der EU einzulegen, wurde deutlich, dass sich der Bruch in Grundsatzfragen nicht mehr kitten lässt. Der Rechtsstaatsmechanismus ist ein Kronjuwel der EU, er bedeutet eine historische Veränderung. Wer keine unabhängige Justiz garantiert, wer die Freiheit der Medien nicht gewährleistet, der kann nicht von EU-Geldern profitieren.

profil: Hat die EVP, die für eine bürgerliche Mitte stehen möchte, etwas aus diesem Streit gelernt – gerade in der Frage, wie mit Rechtspopulisten in den eigenen Reihen umzugehen ist?

Weber: Nachdem die Sozialdemokratie europaweit massiv an radikale linke Parteien verloren hat, steht die Christdemokratie vor der Herausforderung, dass wir überall in Europa rechtspopulistische Parteien haben. In Österreich ist das der Fall, in Spanien, Frankreich und Deutschland. Diese rechtspopulistischen, teils rechtsnationalistischen und rechtsradikalen Strömungen sind in dieser Größenordnung neu. Die Aufgabe der Christdemokratie ist es, die Sachfragen zu lösen und eine klare rote Linie zu definieren. Wir haben in Deutschland lange gebraucht, um richtig auf die AfD zu reagieren, auch als CDU und CSU infolge der Migrationskrise 2015. Was wir daraus lernen müssen: Man kann Rechtspopulisten in der Wortwahl nicht auch noch überholen. Am Ende sind wir die Parteien der Mitte und demokratischen Rechten und müssen uns von allen Rechtsextremen und -populisten deutlich abgrenzen.

profil: Sehen Sie diese klare Trennlinie zu den Rechtspopulisten bei den Konservativen in Österreich noch gegeben?

Weber: Absolut. Sebastian Kurz hat in seiner Regierungszeit mit der FPÖ bei den Fragen, auf die es ankam, etwa im Umgang mit den jüdischen Gemeinden in Österreich oder wenn es um rechtsradikale Äußerungen aus der FPÖ ging oder um die Burschenschaften, einen sehr klaren Trennstrich gezogen. Das verdient Respekt. Er hat auch in der Koalitionsvereinbarung ein sehr klares europäisches Bekenntnis abgelegt.