Orbán gegen profil

Was war geschehen? Franziska Tschinderle und Siobhán Geets, profil-Redakteurinnen im Ressort Außenpolitik, arbeiten für die kommende Print-Ausgabe an einer Geschichte über den Zusammenschluss rechter und rechtsextremer Parteien im Europäischen Parlament. Tschinderle hatte dazu eine Reihe von Fragen an die Fidesz-Fraktion im EU-Parlament geschickt. Fidesz, die Partei des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán, hatte im März die Fraktion der Europäischen Volkspartei verlassen. Offensichtlich wurden diese Fragen von Fidesz mit einem klaren Auftrag an das Staatsfernsehen weitergegeben.