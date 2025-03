Neutrale Friedenstruppen für die Ukraine?

Vor dem EU-Sondergipfel in Brüssel, bei dem die EU-Mitgliedsstaaten mit Ausnahme Ungarns am Donnerstagabend die weitere finanzielle und militärische Unterstützung für die Ukraine beschlossen, traf sich vergangenen Sonntag eine „Koalition der Willigen“ in London.

Auf Anfrage an das Verteidigungsministerium, ob aus dessen Sicht gewisse Gründe für oder gegen eine Entsendung sprechen, heißt es vage: „Die Entscheidung über die Teilnahme des Österreichischen Bundesheers sowie deren Art und Umfang in den Auslandsmissionen obliegt der Politik.“ Derzeit beteiligen sich 585 österreichische Soldatinnen und Soldaten an zwölf Auslandsmissionen, darunter jeweils fünf EU-, fünf UNO- und zwei Nato-Missionen.

Auch eine eindeutige österreichische Positionierung zu dem Thema steht aus, wenn auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) Selenskyj am Rande des Sondergipfels in Brüssel Bemühungen um einen gerechten und nachhaltigen Frieden zusicherte. Friedenstruppen spielten beim Gipfeltreffen der 27 EU-Mitgliedsstaaten übrigens keine Rolle.

Auch Australien und das neutrale Irland ziehen eine Beteiligung an einer Friedensmission in Betracht.

In Folge des Solidaritätsgipfels wurde bekannt, dass Macron und Starmer für einen 30-tägigen Waffenstillstand zwischen der Ukraine und dem russischen Aggressor eintreten. Sollten die Waffen tatsächlich für einen Monat ruhen, wäre im Anschluss für die Verbündeten die Entsendung von Friedenstruppen denkbar. Sie stellen für die Überwachung eines Waffenstillstands 30.000 europäische Friedenstruppen in den Raum – eine Zahl, die wohl deutlich zu niedrig ist, wie die deutsche Sicherheits- und Verteidigungsexpertin Claudia Major sagt. Sie schätzt den Bedarf auf insgesamt 150.000 Soldatinnen und Soldaten aus „westlichen" Staaten.

Wanted: Sicherheitsgarantien

Dabei dürfte es, unabhängig von der politischen Entscheidungsfreudigkeit, vorerst auch bleiben. Eine der Grundvoraussetzungen für die Entsendung von Friedenstruppen ist ein Waffenstillstand, der am Donnerstagnachmittag einmal mehr in weite Ferne gerückt ist. Somit könnte auch Macrons Vorhaben, nächste Woche ein internationales Treffen zur möglichen Entsendung von Friedenstruppen abzuhalten, obsolet geworden sein.

Während Europas Staats- und Regierungsspitzen in Brüssel am Sondergipfel beratschlagten und Selenskyj für einen partiellen Waffenstillstand auf See und in der Luft warb, bezeichnete eine Sprecherin des russischen Außenministeriums diesen Vorschlag als „absolut inakzeptabel“. Aus russischer Sicht genauso inakzeptabel wäre auch die Präsenz europäischer Friedenstruppen, wie hochrangige Kreml-Vertreter bereits in den vergangenen Wochen mehrmals betont haben.

Doch nicht nur aufgrund der russischen Position scheint eine Friedensmission in naher Zukunft unrealistisch. In Expertenkreisen ist man sich über eine weitere Grundvoraussetzung für das Zustandekommen einer Friedensmission unter europäischer Beteiligung weitgehend einig: Sie wäre nur dann sinnstiftend, wenn die USA entsprechende Sicherheitsgarantien abgeben und die Mission damit ausreichend Abschreckungspotenzial birgt.

An einer Friedensmission wollen sich die USA mit ihren eigenen Truppen nicht beteiligen. Und die fehlende Bereitschaft für Sicherheitsgarantien waren der Auslöser für den jüngsten Eklat im Weißen Haus. Auch in Anbetracht der pausierten US-Hilfen und ausgesetzten Übermittlung von US-Geheimdienstinformationen an die Ukraine verdichten sich die Anzeichen, dass die Ukraine in Friedensfragen nicht mehr auf die USA setzen kann. Es ist daher mehr als fraglich, ob die von den USA für nächste Woche angekündigten Gespräche über einen Waffenstillstand mit ukrainischen Vertretern in Saudi-Arabien zielführend sein werden.