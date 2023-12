US-Balkan-Gesandter Escobar: „Die Erweiterung muss geschehen“

Die Föderation ist auf Linie mit uns, die Republika Srpska mit Russland. In Serbien gibt es viel Unterstützung für Russland, die Regierung hat keine Sanktionen verhängt. Andererseits unterstützt Belgrad die Ukraine humanitär und in der Verteidigung. Serbien hat in allen wichtigen internationalen Abstimmungen gegen Russland gestimmt. In einem haben Sie Recht: Die Westbalkanstaaten sind frustriert, wie lange der Integrationsprozess dauert. Die Länder nehmen riesige Reformen auf sich, um der EU beitreten zu können.

Und in Serbien und Bosnien? Bosnien ist zweigeteilt in die Föderation Bosnien und Herzegowina und die serbische Republika Srpska.

Werden Entscheidungsfindungen noch schwieriger, wenn die EU auf 35 oder 36 Länder anwächst?

Escobar

Ich verstehe die Frustration, aber sehen Sie sich an, wo diese Länder waren. Das waren unsere Gegenspieler, Mitglieder des Warschauer Pakts, Diktaturen mit Einparteiensystemen. Das, was sie heute sind, was Europa aus ihnen gemacht hat, ist viel besser.

Polen und Ungarn haben sich massiv zurückentwickelt.

Escobar

Ja, aber zuerst haben sie enorme Fortschritte gemacht.

Zuletzt trafen sich Ungarns Staatschef Viktor Orbán und der serbische Präsident Alexandar Vučić mit Putin. Wie wird das in Washington aufgenommen?

Escobar

Das ist nicht hilfreich. In Zeiten des Krieges in der Ukraine versuchen wir, Putin zu isolieren. Wir suchen nach einer einheitlichen Front. Putin zu Glaubwürdigkeit zu verhelfen, trägt nicht zur transatlantischen Sicherheit bei. Zwar fallen Orbán und Vučić nicht in dieselbe Kategorie, denn letzterer ist ein Alliierter Putins. Doch wir wünschen uns mehr Transparenz in den Interaktionen zwischen Ungarn und Russland.