US-Wahl 2020: Twitter kennzeichnet Trump-Tweet

Unmittelbar nach einem Tweet von US-Präsident Donald Trump zu einem angeblichen Wahl-"Diebstahl" durch die Demokraten hat der US-Onlinedienst Twitter diese Äußerung am Mittwoch mit einem Warnhinweis versehen. "Einige oder alle der Inhalte, die in diesem Tweet geteilt werden, sind umstritten und möglicherweise irreführend in Bezug auf die Beteiligung an einer Wahl oder einem anderen staatsbürgerlichen Prozess", hieß es - auch auf deutsch - in der Twitter-Warnung.

Mitten in der US-Wahlnacht hatte Amtsinhaber Trump den oppositionellen Demokraten in dem Tweet vorgeworfen, sie wollten ihm den Wahlsieg "stehlen". Er schrieb auf Twitter: "Wir sind weit vorne, aber sie versuchen, die Wahl zu stehlen." Trumps Herausforderer Joe Biden von den Demokraten hatte kurz zuvor gesagt, er sei "auf Kurs, diese Wahl zu gewinnen".