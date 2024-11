Kamala Harris gegen Donald Trump: „Einer mit Eiern“

Im Wahlkampffinale trat Donald Trump bei den „Nelk Boys“ auf. Die Youtuber interviewen gern Football-Stars und preisen nebenbei geschäftstüchtig ihre Knüller wie Alkopops und Bierflaschenöffner an. Zielgruppe: junge Männer. Frauen tauchen in der Nelk-Boys-Welt vor allem als Dekoration in Nicht-Sprech-Rollen auf und zeigen sich leicht bekleidet vor Autowaschanlagen oder bei Pools. Das zieht in dieser Testosteron-Welt offensichtlich, der You-Tube-Kanal hat fast neun Millionen Follower. In Trumps MAGA-Welt sehen die Frauen einander sehr ähnlich, fast bizarr weibchenklischeehaft, Klimperwimpern, hohe Absätze, ausladende Dekolletés – kurz: wie Melania Trump. Auf X posteten die Nelk-Boys Mittwochfrüh nach der Wahl stolz: „Sie hatten Taylor Swift, Beyoncé und so viele andere – und haben verloren.“

Sie, das sind die Demokraten und Vizepräsidentin Kamala Harris. Sie war angetreten, die Welt vor Donald Trump zu retten – und die erste Präsidentin der USA zu werden. Und unterlag in einer Wahl, die auch als Krieg der Geschlechter geführt wurde. „Die ist verrückt wie eine Bettwanze“, höhnte Trump vulgär über Harris – auf der nach unten offenen Trump-Draufdreschskala nur eine seiner derb-sexistisch-rassistischen Untergriffe gegen die Konkurrentin.